La presidenta de la Comisión Europea se aísla tras el contacto con un infectado con coronavirus

Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, informó este 5 de octubre que se ha aislado después de entrar en contacto con una persona infectada con coronavirus.

"He sido informada de que participé en una reunión el pasado martes, a la que asistió una persona que ayer dio positivo por covid-19. De conformidad con los reglamentos en vigor, por lo tanto, me aislaré hasta mañana por la mañana [el 6 de octubre]. He dado negativo el jueves y me someto a una prueba una vez más hoy", escribió en su cuenta de Twitter.