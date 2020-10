Reino Unido "pierde" casi 16.000 casos de coronavirus debido a un fallo de Excel

Autoridades de Salud Pública del Reino Unido (PHE, por sus siglas en inglés) revelaron este lunes que 15.841 casos de coronavirus detectados en el territorio nacional entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre no fueron incluidos en el recuento diario de infecciones. Según el PHE, de esos casos, alrededor de 12.000 se contabilizaron entre uno y tres días más tarde, mientras que los 4.000 restantes se contabilizaron con hasta una semana de retraso, recoge Sky News.

Una serie de informes apuntan a que el error se produjo debido a un fallo de Excel, ya que la hoja de cálculo que se utiliza para registrar los resultados de los laboratorios podría haber rebasado el número máximo de columnas permitidas por el software. The Guardian precisa que, cuando se abre un archivo en formato CSV más largo del tamaño máximo establecido por Excel, las filas inferiores desaparecen.

Por su parte, un portavoz de la organización no confirmó ni negó que se tratara concretamente de un error de Excel. "Los hallazgos iniciales indican que el problema fue causado por el hecho de que algunos archivos que contenían resultados positivos de las pruebas excedieron su tamaño máximo de archivo, y luego no pudieron cargarse en el sistema central porque no llegaban hasta el final", citó al vocero, cuyo nombre no fue proporcionado, el periodista de BBC Leo Kelion.

Asimismo, la información sobre la pérdida de los casos fue confirmada por el primer ministro británico, Boris Johnson, quien no pudo responder cuántas personas estaban siendo rastreadas a raíz del error, aunque, según el número promedio anterior de contactos reportados por cada persona contagiada, podrían ser unas 50.000 las personas potencialmente infectadas a las que no se les notificó a tiempo el posible contagio y, por lo tanto, no fueron alertadas de su obligación de autoaislarse.

Aunque el político haya declarado que los datos de los contagios detectados se habrían "perdido", aseguró que todas las personas que dieron positivo fueron contactadas y que los rastreadores "ahora están trabajando a través de todos los contactos".

En este contexto, la asesora médica conjunta del servicio Test and Trace y de Salud Pública del Reino Unido, Susan Hopkins, comunicó: "Todos los casos pendientes se transfirieron inmediatamente al sistema de rastreo de contactos antes de la una de la madrugada del 3 de octubre y se llevó a cabo una evaluación exhaustiva de riesgos para la salud pública para garantizar que los casos pendientes se priorizaran para el rastreo de contactos de manera efectiva".

De este modo, las autoridades británicas han informado este domingo de 22.961 nuevos casos de coronavirus, una cifra que incluye los 15.841 contagios que no se habían reportado previamente. Actualmente, Reino Unido cuenta con 518.214 casos confirmados y 42.440 fallecidos, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins.