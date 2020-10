El equipo médico de Trump afirma que el presidente puede volver a la Casa Blanca

El equipo médico de Trump ha anunciado que el presidente no ha tenido fiebre en más de 72 horas y sus niveles de oxígeno son normales.

El doctor Sean Conley ha informado de que Trump ha cumplido o excedido todos los criterios hospitalarios estándar para ser dado de alta y, aunque todavía no está fuera de peligro, puede irse a casa.

"Durante las últimas 24 horas […] cumplió o superó todos los criterios estándar de alta hospitalaria", dijo Conley en una conferencia de prensa, diciendo que habían pasado más de 72 horas desde la última vez que se registró fiebre a Trump.

Previamente, el presidente anunció que podrá abandonar el hospital militar Walter Reed, donde fue ingresado el pasado viernes tras dar positivo por coronavirus, a las 18:30 (hora local) este lunes, y aseguró que se siente "mejor que hace 20 años".

Los especialistas han asegurado que Trump no tiene quejas sobre el sistema respiratorio ni muestra síntomas neurológicos. Los médicos han precisado que no hay nada que se esté haciendo en el hospital que no se pueda hacer en la Casa Blanca. Han agregado que el líder recibirá su quinta dosis del medicamento experimental remdesivir el martes en la residencia oficial.

Más información, en breve.