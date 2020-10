Venezuela implementa un nuevo esquema de distribución de gasolina para regularizar el suministro

Venezuela inició este lunes un nuevo esquema para la venta de gasolina a nivel nacional, que se guía por el último número de placa del vehículo, con el fin de regularizar la distribución del combustible tras semanas de escasez.

Según el ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, el abastecimiento se normalizara rápidamente. "En estas últimas horas recuperamos tres bombas, es decir, son1.571 estaciones de servicios expendiendo combustible", explicó el funcionario, quien detalló que las estaciones abrirán a partir de las 6:00 de la mañana (hora local) para atender a la mayor cantidad de usuarios.

En caso de que las estaciones de servicio no funcionen en ese horario, les será revocada la concesión. "No hay excusas, no pueden decir que cerraran por inventario de combustible porque lo distribuimos a nivel nacional y verificamos estación por estación para garantizar su funcionamiento", precisó el ministro.

#EnVideo 📹| Este lunes comienza distribución de combustible en las 1.571 estaciones de servicio del país desde las 6:00am. ¡No hay excusa para que cierren!, informa ministro de Petróleo, @TareckPSUV#200DíasVenciendoAlCovid19pic.twitter.com/fG8GdnnnLL — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) October 5, 2020

De acuerdo con el nuevo método de distribución, este lunes se ha iniciado el expendio a los vehículos cuyas placas finalizan en 1 y 2. El martes les corresponderá a los terminales 3 y 4; el miércoles, 5 y 6; el jueves, 7 y 8; el viernes, 9 y 0; y el día sábado se reiniciará nuevamente el orden desde los primeros números.

El pasado sábado 3 de septiembre ingresó a aguas venezolanas el tanquero iraní 'Faxon'. Días antes, arribaron los buques 'Fortune' y 'Forest'. Entre las tres embarcaciones transportaron un total de 832.000 barriles de petróleo.

Se trata de la segunda flotilla de gasolina que Irán envía al país suramericano en lo que va de 2020, en vista de las fallas en el suministro que enfrenta Caracas por el recrudecimiento de las las sanciones de EE.UU. contra la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El impacto de esas medidas coercitivas unilaterales es de grandes dimensiones. El gobierno de Venezuela informó que, entre 2014 y 2019, la producción petrolera cayó 66,5 %. Para el año 2019, el país solo generó un tercio del petróleo que producía en 2014, por lo que dejó de percibir aproximadamente 65.000 millones de dólares.