Un reportero estadounidense afirma que se sintió "más seguro en Corea del Norte que actualmente en la Casa Blanca" por el brote de covid-19

El corresponsal Ben Tracy, de la cadena CBS, criticó este lunes la Casa Blanca por el brote de coronavirus en la Administración estadounidense.

"Me sentía más seguro informando en Corea del Norte que actualmente en la Casa Blanca. Esto es una locura", escribió en su cuenta de Twitter Tracy, que explicó que sus palabras se refieren al brote del virus que ha infectado a trabajadores del edificio.

La declaración del reportero tiene lugar unos días después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, su esposa Melania y varios oficiales cercanos al mandatario fueran diagnosticados con el coronavirus. Este lunes, también anunció estar infectada la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

El virus se propagó en la Casa Blanca no solo entre los funcionarios, ya que al menos tres reporteros que cubrieron eventos en el edificio o viajaron en el avión presidencial dieron positivo al coronavirus en los últimos días, informa The New York Post.

Al mismo tiempo, el periódico indica que tras el anuncio del contagio de Trump la Casa Blanca organizó pruebas rápidas para los periodistas, pero el procedimiento se iba a llevar a cabo a la misma hora para todos los posibles afectados. Esa decisión provocó que "algunos reporteros se preocuparan ante la perspectiva de una reunión de individuos expuestos", detalla el diario. Por su parte, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca instó a sus miembros a aceptar trabajar a distancia.

El pasado jueves, Trump dio positivo al coronavirus y el día siguiente fue ingresado al hospital militar Walter Reed.