VIDEO: Novak Djokovic golpea de nuevo a un juez de línea en pleno juego, pero esta vez no es sancionado

Aunque el pelotazo no pasó a mayores, Djokovic se acercó de inmediato al asistente para saber cómo estaba y le pidió perdón.

El tenista Novak Djokovic, primera raqueta del mundo, volvió a ser noticia por golpear accidentalmente a un juez de línea, esta vez durante su duelo con el ruso Karen Jachánov en los octavos de final del Torneo de Roland Garros este lunes en París.

El hecho ocurrió mientras el serbio intentaba devolver un golpe de su rival, con tan mala suerte que la pelota salió en dirección al rostro de un árbitro sentado a un costado de la pista. Aunque el pelotazo no pasó a mayores, Djokovic se acercó de inmediato al asistente para saber cómo estaba y le pidió perdón. El partido continuó su curso y concluyó en una victoria más para el número uno del mundo, que se clasificó a los cuartos de final del evento.

A principios de septiembre, Djokovic fue descalificado del Abierto de EE.UU. (US Open) tras un pelotazo a una juez de línea porque se determinó que el tenista había lanzado peligrosamente la bola sin medir las consecuencias. En esta ocasión, sin embargo, su acción fortuita no desencadenó ninguna sanción, ya que se produjo en pleno juego, durante la disputa de un punto.

"Un 'déjà vu' muy incómodo"

Respecto a lo sucedido en esta jornada, el serbio aseguró que fue "un 'déjà vu' muy incómodo" y cree que lo sucedido en Nueva York el mes pasado fue el detonante para que este tipo de eventualidades lo pongan en la mira de los medios, aunque es algo que sucede con mucha frecuencia en este deporte.

"Me ha pasado a mí y a muchos otros jugadores en los últimos 15 años que he estado en el circuito. Lo he visto muchas veces, la bola rebota en la raqueta y el marco y golpea a alguien en las gradas o alguien cercano, como un juez de línea. Obviamente, fue una situación muy incómoda", reiteró.

El pasado fin de semana, luego de su victoria sobre el colombiano Daniel Elahi Galán, Djokovic afirmó que no existen motivos, más allá de ser una tradición en el tenis, para la presencia de jueces de línea en pista. "La tecnología es tan avanzada a día de hoy que no hay razón alguna por la que debamos mantenerlos", subrayó.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!