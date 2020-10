Mayweather confiesa haber luchado con sobrepeso y poco preparado en la pelea en que ganó casi 10 millones de dólares en menos de tres minutos

El campeón invicto reapareció luego de haber estado retirado del boxeo competitivo durante más de tres años. "No entrené para esa pelea. Fui al gimnasio e hice 'sparring' un par de veces, y luego fui a Japón y recogí nueve o diez millones", asegura.

El boxeador Floyd Mayweather confesó haber enfrentado fuera de forma al luchador de artes marciales mixtas japonés Tenshin Nasukawa el 31 de diciembre de 2018. El combate de exhibición, que terminó con nocaut técnico en el primer asalto, se convirtió en una de las noches más lucrativas del estadounidense, que se llevó una ganancia de 9,9 millones de dólares sin ni siquiera haberse preparado realmente para la pelea, recoge el portal, World Boxing News.

De acuerdo con declaraciones citadas por el medio, Mayweather llegó a la contienda con un notable sobrepeso y luego de haber estado retirado del boxeo competitivo durante más de tres años. "No entrené para esa pelea. Fui al gimnasio e hice 'sparring' un par de veces, y luego fui a Japón y recogí nueve o diez millones [de dólares]", asegura.

Aunque en aquel entonces se rumoraba de un arreglo previo entre las dos partes, el púgil ha vuelto a rechazar las acusaciones en esta oportunidad, agregando que su equipo le había recomendado tomarse con calma las cosas antes de golpear a Nasukawa, quien nunca había luchado bajo las reglas del boxeo.

"Dijeron: 'no, queremos que salgas y vayas a por todas'. Como pueden ver en esa pelea, estaba un poco pesado. No había estado entrenando como lo estoy haciendo ahora. Para esa pelea no estuve entrenando", relata.

Las afirmaciones del campeón invicto contrastan con lo sucedido en el 'ring'. Mayweather comenzó a un ritmo lento, lanzando golpes juguetones, y se reía cuando todos los intentos de su rival por lograr la victoria fracasaban. Nasukawa cayó a la lona por primera vez poco después del primer minuto y a continuación el norteamericano aumentó el ritmo y derribó a su contrincante en dos ocasiones. Además, al realizar el golpe que le dio el triunfo, Mayweather se puso a bailar, mientras el luchador japonés —que nunca en su carrera había boxeado de manera profesional— no podía contener las lágrimas por su derrota.

