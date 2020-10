Venezuela seleccionará a los voluntarios que participarán en el ensayo de la vacuna Sputnik V mediante una página web

Podrán postularse personas mayores de edad, que no padezcan enfermedades respiratorias ni tengan malos hábitos de consumo.

El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, informó este martes que el llamado a los voluntarios que participarán en la fase 3 de los ensayos clínicos de la vacuna rusa contra el coronavirus, conocida como Sputnik V, se hará a través de un portal web.

"El proceso de selección pasa por un llamado de voluntarios a través de una página web, con una serie de preguntas y luego se hacen las evaluaciones físicas. Básicamente, tienen que ser personas sanas", explicó Alvarado en el programa 'Dando y Dando', transmitido por Radio Nacional de Venezuela (RNV).

Indicó que, al igual que las autoridades rusas, el Gobierno venezolano establece como condiciones que los voluntarios sean mayores de 18 años, no padezcan enfermedades respiratorias, no tengan malos hábitos de consumo, den su consentimiento expreso y no tengan tatuajes en el brazo, ya que la pigmentación causa reacciones al contacto con la vacuna.

Alvarado detalló que la fase 3 de ensayos clínicos durará 180 días y manifestó su confianza en que habrá resultados positivos. Además, recordó que Caracas y Moscú poseen un amplio convenio sanitario que permitirá adquirir la Sputnik V, después de que se cumplan los protocolos de seguridad, así como la "transferencia tecnológica y la producción" de la vacuna en el país suramericano.

El pasado viernes, Venezuela recibió el primer cargamento de la vacuna rusa. Ese día, el titular de la cartera sanitaria informó que en el país sudamericano participarán 2.000 personas en el ensayo.

El pasado domingo, el presidente Nicolás Maduro informó que entre los primeros voluntarios se encuentran su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra y su hermana María Teresa Maduro.