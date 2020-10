El cantante de 'reggae' Johnny Nash muere a los 80 años

Su éxito más famoso fue la canción 'I Can See Clearly Now', de 1972.

El cantante estadounidense John Lester Nash, más conocido como Johnny Nash, falleció este martes, informa la cadena CBS.

El músico, que tenía 80 años, murió en su casa, precisa el medio sin aportar otros detalles.

Nash nació en Houston (Texas). A inicios de los años 1950 empezó a cantar en el coro de una iglesia baptista local. Desde finales de la misma década, empezó a grabarse sus propios discos, de estilo 'reggae'. Su éxito más famoso fue la canción 'I Can See Clearly Now', lanzada en 1972.

Después de obtener la fama en los años 1970, Nash no grabó ningún otro disco, con excepción de un álbum 'Here Again', de 1986.