Juicio inédito en España: un hombre es demandado por su exmujer por ocultarle "deliberadamente" su homosexualidad

Javier Vilalta, abogado, ha denunciado que el jueves pasado tuvo que acudir a un Juzgado de Valencia (al este de España) para declarar sobre su orientación sexual, después de que su exmujer le haya demandado exigiendo la nulidad matrimonial y una indemnización de 10.000 euros porque, según ella, Vilalta le ocultó "deliberadamente" su condición de homosexual durante su matrimonio.

Tras dos años de noviazgo, Vilalta y la ahora denunciante se casaron en 2008, pero hace nueve que ambos se divorciaron de mutuo acuerdo. Desde entonces no habían tenido ningún problema, hasta que su excónyuge supo, a través de unos amigos en común, que Vilalta había tenido relaciones sentimentales con hombres durante su juventud. Fue en ese punto cuando decidió denunciar a su exmarido.

Un tribunal me juzga si oculté mi bisexualidad “deliberadamente” a su esposa https://t.co/KHNnTSBoNz espero que sirva para modificar la legislación actual y que no le pase a nadie más @ximopuig@monicaoltra@MJFSanSegundo@manolomata@salmebe@josefdelamo@franferri_@ierrejon — Javier Vilalta (@jvilaltai) October 6, 2020

En la demanda se hace referencia a sentencias antiguas de Audiencias provinciales de España en las que se equiparaban la homosexualidad a patologías como el sida o a problemas de salud mental, que eran causa objetiva de nulidad civil matrimonial, según ha relatado el propio Vilalta a la Cadena Ser.

Legislación obsoleta

Este abogado espera que la difusión de su caso "sirva para modificar la legislación actual y que no le pase a nadie más". El caso está siendo juzgado por un tribunal civil, no eclesiástico, por lo que se siente ofendido por tener que declarar sobre su condición sexual, porque sostiene que este juicio no está en sintonía con los principios constitucionales o con derechos fundamentales como la libertad sexual, de autonomía sexual y de equidad sexual.

El demandado se ha declarado bisexual, aunque ha evitado tener que dar más explicaciones acerca de su vida sexual y sentimental, como pedía la demandante. Los letrados de su exmujer llegaron a solicitar que se presentaran testimonios de mujeres que hubieran mantenido relaciones sexuales con Vilalta, a lo que la defensa del acusado se negó.

Javier Vilalta es jurista y activista. Actualmente es directivo de la organización AMBIT, que trabaja para la reinserción de reclusos, y ha sido durante seis años director del festival de derechos humanos Humans Fest.