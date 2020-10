Niña peruana de 10 años estudia a través de un celular, mientras ayuda a su tía en un puesto de venta de refrescos

Fernanda Huarachi, una niña de 10 años, acompaña todos los días a su tía Teresa Huarachi Pacara a vender refrescos en un puesto en las afueras del Mercado Metropolitano Andrés Avelino Cáceres, ubicado en la ciudad de Arequipa, al suroeste de Perú.

Pero, mientras ayuda a su tía, la pequeña debe conectarse a sus clases virtuales, modalidad empleada en el país sudamericano, al igual que en muchos otros, para prevenir más contagios por la pandemia del nuevo coronavirus.

Para conectarse a estudiar, Fernanda usa el teléfono móvil de su tía y lo hace durante escasos 15 minutos. "Mis clases virtuales son desde las 09:45 hasta las 10:00", dice la niña, cuya inspiración es convertirse en médico en el futuro.

"Es muy linda, es muy colaboradora, me ayuda cuando termina (...) es muy rápida, muy hábil, bien estudiosa y responsable", cuenta Teresa.

La tía cuenta que había permanecido en casa guardando la cuarentena, pero la necesidad la obligó a salir para buscar el sustento diario. "Ya no alcanza, ya no hay plata y pues ya tenía que salir a trabajar con ella. No tengo donde dejarla, ya me la traigo acá y estudia. Así, todos los días así. Acá trabajamos todos los días", comentó la mujer.

El golpe del confinamiento

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el segundo trimestre del 2020 (abril, mayo y junio), el 94,2 % de la población entre 6 a 11 años de edad, matriculados en algún grado de educación primaria, recibieron clases a distancia mediante alguna tecnología de comunicación e información que incluyó el uso de televisión, radio e internet (por computadora, laptop, tablet y celular).

En otra encuesta, basada en el mismo período, el INE reveló que la televisión fue el medio más utilizado por la población de 3 a 16 años para acceder al contenido de sus clases, con 55,3 %. Le siguieron la plataforma virtual/página web (31,5%), WhatsApp (36,1%) y radio/equipo de sonido (19,2%).

Perú es el séptimo país del mundo y el tercero de América Latina más golpeado por la pandemia del coronavirus, con 832.929 contagiados y 32.914 fallecidos, según los datos aportados por el Ministerio de Salud del país hasta este martes 6 de octubre.

En agosto pasado, el INEI informó que la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 8,8 % en el segundo trimestre (abril, mayo y junio) del 2020.

El INE estimó que 994.300 personas buscaron empleo activamente en el país en ese lapso, pese a que apenas a mediados de mayo el Gobierno estableció la reactivación económica en la mayoría de actividades productivas del país, aunque permanecían fuertes restricciones.