El expolicía imputado por la muerte de George Floyd sale de la cárcel tras pagar una fianza de 1 millón de dólares

El exagente de la Policía de Mineápolis Derek Chauvin, principal acusado por la muerte del afroamericano George Floyd, ha salido de prisión bajo fianza este miércoles 7 de octubre luego de pagar un millón de dólares, según revela una nota de la corte distrital del estado de Minesota.

Chauvin había permanecido detenido en una correccional de máxima seguridad en la ciudad de Oak Park Heights desde el pasado 31 de mayo y se encuentra a la espera de un juicio por cargos de asesinato de segundo grado, homicidio involuntario y asesinato de tercer grado. Para pagar su liberación, el exuniformado se valió de una agencia de fianzas y hasta el momento su abogado, Eric Nelson, no ha ofrecido más detalles sobre la actual situación de su cliente, recoge The New York Times.

El pasado 11 de septiembre iniciaron las audiencias previas al juicio y fue la primera vez que Chauvin compareció en persona y se reencontró con los otros tres procesados en el caso, sus excompañeros Thomas Lane, J.A. Kueng y Tou Thao, acusados de ayudar e incitar a cometer el crimen y liberados bajo fianza entre junio y julio. La juez a cargo escuchó los argumentos de cada uno y tiene un plazo de 90 días para tomar una decisión. Hasta ahora el tribunal no ha emitido ningún fallo al respecto y la fecha del juicio se ha fijado para el 8 de marzo de 2021, informa Fox News.

Despedido junto con los otros oficiales involucrados en la detención de Floyd, el expolicía fue arrestado el 29 de mayo. De acuerdo con las imágenes del hecho, ocurrido el 25 de mayo, fue Chauvin quien presionó el cuello del afroamericano con la rodilla por más de ocho minutos, ignorando sus numerosas quejas de que no podía respirar y causando su muerte.

La muerte de Floyd a manos de un policía blanco desembocó en protestas al día siguiente que se propagaron rápido por todo el país, derivando en episodios de violencia, enfrentamientos con la Policía, saqueos de negocios y destrozos.