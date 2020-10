Director del centro que creó Sputnik V revela cómo la vacuna actúa en los ancianos

Alexánder Gíntsburg, director del Centro Nacional ruso de Investigación de Epidemiología y Microbiología de N.F. Gamaleya –que creó la primera vacuna contra el covid-19, Sputnik V–, afirmó que en las personas de edad avanzada los anticuerpos contra el coronavirus pueden producirse de manera distinta o peor que en los jóvenes, después de la vacunación.

No obstante, aseguró que "por razones generales, no debería haber" otras reacciones indeseables. "Lo único es que quizás responderán peor a la vacunación, porque el sistema inmunológico no responde tan bien, pero en términos de efectos secundarios, es improbable que haya otros. Aunque hay que esperar hasta el final del estudio", dijo.

La vacuna Sputnik V, desarrollada por el centro Gamaleya, fue registrada el 11 de agosto y actualmente se encuentra en su tercera fase de ensayos. Más de 60.000 voluntarios se inscribieron en Moscú para participar en las pruebas y más de 40 países han expresado ya su interés en obtener la vacuna.

Ya antes, entre los meses de junio y julio, superó los ensayos clínicos, durante los cuales no se reportaron efectos secundarios graves, mientras que el 100 % de los voluntarios desarrollaron anticuerpos neutralizantes del virus.

La Sputnik V fue creada de forma artificial, sin ningún elemento del coronavirus en su composición, y se presenta en forma liofilizada, como un polvo que se mezcla con un excipiente para disolverlo y luego administrarlo por vía intramuscular.