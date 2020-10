Trump califica como una "bendición de Dios" haber contraído covid-19

En un video de unos cuatro minutos grabado frente a la Oficina Oval y publicado en Twitter, el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó como "una bendición de Dios" su infección con covid-19. Este lunes, Donald Trump fue dado de alta del hospital militar Walter Reed, donde había sido ingresado el pasado viernes tras dar positivo por coronavirus.

El presidente elogió la serie de terapias experimentales a las que fue sometido, y a las que responsabilizó de su rápida recuperación, y prometió hacer que estos medicamentos estén disponibles y sean gratuitos para todos los estadounidenses que sufren la enfermedad. Además, ordenó proporcionar a los hospitales del país de manera gratuita los medicamentos con los que él fue tratado del coronavirus.

"Eso es lo que quiero para todos. Quiero que todos reciban el mismo tratamiento que el presidente, porque me siento muy bien. Me siento perfectamente. Así que creo que fue una bendición de Dios que me contagiara. Fue una bendición disfrazada", dijo.

"Tenemos Regeneron, tenemos un medicamento similar de Eli Lilly [...] y estamos tratando de obtenerlos con carácter de emergencia. Yo lo autoricé. Entonces, si están en el hospital y se sienten muy mal, vamos a trabajar para que los obtengan y los obtengan gratis", continuó.

Al mismo tiempo, Trump señaló que una vacuna contra el coronavirus en EE.UU. estará lista solo después de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, ya que el proceso se ve obstaculizado por la situación política.