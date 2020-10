Bashar Al Assad: "La guerra en Siria todavía no ha terminado"

El presidente de la República Árabe Siria, Bashar al Assad, ha ofrecido una entrevista a la agencia RIA Novosti en donde trató un amplio abanico de temas, desde las acciones de las potencias en la escena internacional hasta la situación del conflicto armado en la gobernación de Idlib, situada al noroeste del país.

"Los países occidentales están creando caos en todo el mundo"

Según el mandatario, "Occidente considera el ascenso de Rusia y China como una amenaza existencial y piensa que la única manera de hacerles frente es crear caos en todo el mundo". Por este motivo, cree que los países occidentales continuarán interfiriendo en los asuntos internos de otras naciones, ya sea en Siria o en Bielorrusia.

"La guerra todavía no ha terminado"

En cuanto a la situación de la guerra civil siria, Al Assad insistió en que esta todavía no ha terminado. "Los terroristas siguen ocupando varios territorios de nuestro país y cometiendo crímenes, mientras que sus líderes están interesados en que las acciones militares se prolonguen lo máximo", afirmó.

Advertencia a EE.UU. y Turquía

El presidente calificó la presencia militar de fuerzas extranjeras en Siria sin la autorización del Gobierno legítimo como "una ocupación", advirtiendo a EE.UU. y Turquía que "se enfrentarán con una rebelión del pueblo sirio si no se van una vez finalicen sus operaciones antiterroristas".

"No hay Ejército de Irán en Siria"

Refiriéndose al papel de Teherán en el conflicto, el mandatario señaló que en el territorio nacional sirio "no hay fuerzas iraníes y esto es absolutamente obvio. Irán apoya a Siria y proporciona expertos militares que trabajan junto con nuestras tropas en el terreno". Según afirmó, las exigencias para conseguir "la retirada de Irán" de Siria son solo un pretexto para justificar la ocupación estadounidense.

Operaciones de Rusia, Turquía y EE.UU. en Idlib

Asimismo, Al Assad considera ineficiente las acciones conjuntas de Rusia, Turquía y EE.UU. para combatir a los grupos terroristas en la gobernación de Idlib. "Si esta cooperación fuera eficiente, no habríamos comenzado la ofensiva en Alepo e Idlib recientemente. Turquía debía convencer a los terroristas para abandonar el área y permitir que el Ejército sirio la tomara, pero fracasaron en esta tarea", comentó.

Regreso a Europa de combatientes radicales

Por otro lado, el presidente sirio advirtió que los radicales provenientes de otros países que actualmente están luchando en Idlib regresarán en su mayoría a Europa: "Es en Idlib donde se concentran casi todos los terroristas extranjeros en Siria, ellos tienen dos opciones: morir aquí o regresar a sus países de procedencia a través del territorio de Turquía".

Los Cascos Blancos deben ser juzgados en Siria

Bashar al Assad se refirió también a la organización conocida como Cascos Blancos, calificando a sus miembros de "criminales y exmilicianos del grupo terrorista Frente Al Nusra que deben ser juzgados en Siria".

De acuerdo al mandatario, los Cascos Blancos fueron creados por Reino Unido, están apoyados por EE.UU. y Francia y son utilizados por Turquía, por lo que "los regímenes de estos países-padrinos de la organización ante todo deben ser llevados a la Justicia".

Posibles atentados contra su vida

El presidente sirio asimismo señaló que aunque no dispone de información sobre la preparación de atentados contra su vida, está seguro de que ese tipo de planes existen.

Anteriormente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, admitió haber considerado la opción de eliminar a Bashar Al Assad, pero fue disuadido por su entonces secretario de Defensa, James Mattis.

Sobre la normalización de relaciones con Israel

Tras la normalización de las relaciones de Israel con países árabes como Emiratos Árabes Unidos y Baréin, Al Assad evaluó la posibilidad de un posible acercamiento con el Estado hebreo.

"Nuestra posición no ha cambiado después del inicio de negociaciones de paz a principios de los años 90 [...]. Podríamos tener relaciones normales con Israel solo cuando ellos nos devolvieran nuestro territorio. Todo es muy simple. Sería posible cuando Israel estuviera dispuesto. Ellos no están dispuestos a eso. [...] No hemos visto a ningún oficial israelí que pueda dar por lo menos un paso hacia la paz. Por tanto, teóricamente sí es posible, pero en la práctica, todavía no", concluyó el mandatario.