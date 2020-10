VIDEO: Médicos de San Petersburgo se vacunan con Sputnik V

Personal médico de la ciudad rusa de San Petersburgo ha participado esta semana en los ensayos posteriores al registro de la vacuna rusa contra el coronavirus, Sputnik V.

Este lunes, 21 empleados del hospital №40 recibieron el primer componente de la inyección, mientras que dos días después, los médicos del Hospital Botkin también se sumaron a la vacunación, recogen medios locales. Asimismo, se reporta que más de 40 trabajadores sanitarios de la ciudad participaron en la tercera fase de los ensayos clínicos.

Según la alergóloga e inmunóloga Olga Arkhipova, responsable de la administración de la vacuna, el fármaco debe mantenerse congelado a temperaturas que no superen los -18 °C, sin embargo, por prevención, los especialistas lo conservan a -50 °C. "No se descongela nada por adelantado, ya que la vacuna debe inyectarse en 15 minutos, su fecha de caducidad es muy corta", precisó la doctora del hospital №40.

"La vacuna contra la gripe parecía más dolorosa"

Por su parte, Elizavéta Lázareva, jefa de terapia transfusional del mismo centro médico, señaló que "se alegra" de haberse vacunado contra el coronavirus y así "poder protegerse y a su familia". Además, no dudó en aconsejar a otros trabajadores sanitarios hacer lo mismo lo antes posible.

"Honestamente, la vacuna contra la gripe parecía más dolorosa, aquí no sentí ningún dolor", aseguró Lazareva. "Me alegro de haberme vacunado, me alegro de poder protegerme a mí y a mi familia. Trabajo en la unidad de cuidados intensivos y constantemente entro en contacto con infectados con covid-19. Desafortunadamente, mis colegas también a menudo se enferman, incluso de manera grave. Les aconsejo que se vacunen a la primera que tengan oportunidad", enfatizó.

Sus palabras fueron respaldadas por Arkhipova, quien manifestó que los médicos y las enfermeras que están en estrecho contacto con los enfermos "de la zona roja", deberían de ser los primeros en poder adquirir la inmunidad contra el virus. "Personas que ven esta infección desde adentro, personas que ven cómo avanza la enfermedad, que ven cómo se ven afectados los órganos y tejidos, cómo salen de este estado, cuántas personas estamos perdiendo", subrayó la especialista.

Se espera que en las próximas dos semanas San Petersburgo reciba el segundo lote de Sputnik V, con más de 4.500 dosis. Asimismo, se prevé que la vacunación entre la población podría empezar entre diciembre y enero del 2011.

La Sputnik V

La vacuna Sputnik V, desarrollada por el centro Gamaleya, fue registrada el 11 de agosto y actualmente se encuentra en su tercera fase de ensayos. Más de 60.000 voluntarios se inscribieron en Moscú para participar en las pruebas y más de 40 países han expresado ya su interés en obtener la vacuna.

Ya antes, entre los meses de junio y julio, superó los ensayos clínicos, durante los cuales no se reportaron efectos secundarios graves, mientras que el 100% de los voluntarios desarrollaron anticuerpos neutralizantes del virus.

La Sputnik V fue creada de forma artificial, sin ningún elemento del coronavirus en su composición, y se presenta en forma liofilizada, como un polvo que se mezcla con un excipiente para disolverlo y luego administrarlo por vía intramuscular.