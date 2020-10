Kissinger advierte que EE.UU. y China deben establecer límites o el mundo se encontrará en una "situación similar a la Primera Guerra Mundial"

El exsecretario de Estado de EE.UU. Henry Kissinger advirtió este miércoles que Washington y Pekín deben establecer reglas de juego en su cada vez más tensa competencia o, de lo contrario, el mundo se encontrará en una "situación similar a la Primera Guerra Mundial", recoge Bloomberg.

"Nuestros líderes y sus líderes tienen que discutir los límites más allá de los cuales no empujarán las amenazas. Y luego tienen que encontrar una manera de llevar a cabo dicha política durante un período de tiempo prolongado", señaló el exdiplomático en el marco de una discusión virtual organizada por The Economic Club of New York.

"Se puede decir que esto es totalmente imposible. Y si fuese totalmente imposible, nos deslizaremos hacia una situación similar a la Primera Guerra Mundial", declaró Kissinger.

El exsecretario de Estado atribuyó a los avances tecnológicos el estallido de una nueva Guerra Fría entre China y EE.UU. Asimismo, consideró que Washington necesita "una nueva forma de pensar", que entienda que el mundo es demasiado complejo para que un país "logre tanto en estrategia como en economía una superioridad unilateral que nadie esté en posición de amenazar".

