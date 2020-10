Diosdado Cabello a Argentina: "En 2009 todavía teníamos gobiernos amigos"

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, apuntó contra el Gobierno de Argentina, tras la posición de Buenos Aires contra Caracas durante la votación de dos resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En esa instancia, Argentina votó a favor de una resolución sobre derechos humanos en territorio venezolano, propuesta por el Grupo de Lima, un equipo de países que no reconoce a la administración de Nicolás Maduro. Sin embargo, se abstuvo de apoyar el texto que respaldaba el fortalecimiento de la cooperación en esta materia y el trabajo conjunto entre la Oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, y Caracas, presentado por Irán, Siria, Turquía y la propia Venezuela.

Ante este hecho, Cabello, durante la transmisión de su programa de televisión semanal 'Con el mazo dando', expresó: "Unos presidentes llegan y defraudan. En 2009 todavía teníamos gobiernos amigos".

No obstante, aclaró que su posición es simplemente contra el Gobierno y no apunta a los ciudadanos del país sudamericano. "Ahí está el pueblo argentino, a quien le mando mi abrazo, mi cariño y mi respeto", dijo Cabello.

El dirigente añadió: "Ustedes no han hecho nada malo, amigas y amigos de Argentina. El pueblo, me refiero al pueblo. No han hecho nada malo, no hay nada que perdonarle al pueblo argentino".

Cabello acusó de "tibieza" y "frialdad" al Ejecutivo de Alberto Fernández y señaló que "está muy molesta la gente en Argentina" por su posición.

"Yo creo que dije eso en enero: uno la tibieza la percibe. A veces esa tibieza ni siquiera llega a tibio. Esa frialdad uno la siente, la percibe, es capaz de predecirla, inclusive", enfatizó.

Las voces en contra en Argentina

Cabello envió saludos a la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien, en declaraciones a una radio local, manifestó su descontento con la posición de Argentina.

"Más que nada les quiero pedir perdón al pueblo de Venezuela, a Maduro y también a Néstor (Kirchner) y a (Hugo) Chávez, porque Chávez nos dio una mano cuando nadie nos daba. Nos dio dinero. Lo ayudó a Néstor. Y Néstor lo quería y lo respetaba mucho a Chávez y al pueblo de Venezuela", dijo la defensora de derechos humanos.

El titular de la ANC de Venezuela también saludó a Alicia Castro, quien presentó su renuncia como embajadora de Argentina en Rusia por su desacuerdo "con la actual política de Relaciones Exteriores" del Gobierno de Alberto Fernández.