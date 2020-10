VIDEO: Escáneres que impiden entrar sin mascarilla o con alta temperatura

En momentos en que aumentan en Moscú los casos de coronavirus, el metro capitalino está probando nuevas tecnologías para detectar a los contagiados y frenar la propagación de la enfermedad en lugares públicos.

En la estación Spartak, en el oeste de la ciudad, instalaron escáneres de temperatura con sistema de reconocimiento facial. Cuando los pasajeros pasan por los torniquetes de entrada, pueden ver en la pantalla su temperatura y hacer conclusiones sobre su estado de salud en caso de tener fiebre, informan medios locales.

Mientras tanto, escáneres aún más inteligentes han aparecido en algunas tiendas de Tailandia. Estos dispositivos no solo miden la temperatura, sino que también comprueban si los clientes llevan mascarilla. Si la máquina detecta que una persona no tiene tapaboca, no la deja entrar, impidiendo que las puertas automáticas se abran.

El video de la nueva tecnología en funcionamiento fue publicado por el bloguero de viajes Niall Harbison, quien vive en Tailandia, y recibió ya unos 6,7 millones de visitas.

