VIDEO: 'Resucitan' con la tecnología 'deepfake' a un joven asesinado a tiros en EE.UU. para animar a votar y la Red lo condena

Una de las víctimas mortales del tiroteo perpetrado el día de San Valentín de 2018 en una escuela de Parkland, en Florida, fue 'resucitado' mediante la tecnología 'deepfake' para animar a los estadounidenses a votar en las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. Se trata de Joaquin 'Guac' Oliver, un joven que tenía 17 años cuando Nikolas Cruz, de 19, irrumpió en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas el 14 de febrero de 2018 y acabó con la vida de 17 personas con un arma semiautomática.

El pasado 2 de octubre, la organización Change the Ref y la empresa McCann Health lanzaron la campaña 'The Unfinished Votes' ('Los votos inconclusos', en inglés). La iniciativa tiene el objetivo de instar a los ciudadanos a votar en lugar de las víctimas de la violencia armada, y el encargado de transmitir el mensaje será un actor que mediante la inteligencia artificial se convertirá en Joaquin Oliver.

"Oye, soy yo, soy Guac. Me fui hace dos años y nada ha cambiado, hermano. La gente sigue muriendo a tiros. Todos lo saben, pero no hacen nada. Estoy cansado de esperar a que alguien arregle esto. Las elecciones de noviembre habrían sido las primeras en las que habría podido votar, pero nunca podré elegir el mundo en el que quiero vivir, así que tienes que utilizar mi voto", señala la versión 'deepfake' de Oliver en el video.

"Vota a políticos a los que les importen más las vidas de las personas que el dinero del 'lobby' de las armas. Vota para que no disparen a la gente, hermano. Vota en mi lugar, porque yo no puedo. Tenemos que seguir luchando y tenemos que acabar con esto", agrega 'Joaquin'.

En el video también participaron los padres del joven, Manuel y Patricia Oliver. "Cada día alrededor de 100 nuevas familias pierden a algún ser querido debido a la violencia con armas. Todos los días seguimos diciéndole a la gente que no tiene por qué ser así. Ellos no escuchan. Así que encontramos una manera de traer de vuelta a alguien que nadie ignorará", señaló el padre.

El director creativo de la campaña, Josh Grossberg, relató a la revista Advertising Age que la idea de la campaña se le ocurrió cuando pensó que los adolescentes que murieron junto a Oliver en la escuela de Parkland habrían podido votar por primera vez en las elecciones del próximo noviembre.

"Y mientras profundizamos [en el tema], se sigue hablando de Joaquin y de cómo era ese chico que quería cambiar el mundo, una figura poderosa y edificante entre sus compañeros. Así que pensamos que debería ser él quien le dijera a la gente que vote", señaló Grossberg.

Reacciones

La reacción en la Red fue principalmente negativa, y varios internautas condenaron a los padres de Joaquin Oliver por su actitud poco ética hacia la memoria de su propio hijo.

"Usar a chicos muertos como marionetas políticas es espantoso y demoníaco", escribió un usuario. "No puedo ni imaginar lo mucho que un padre puede desear volver a ver a su hijo muerto, pero Dios mío, esto es macabro", señaló otro.

"No soy psiquiatra, pero esto no puede ser saludable de ninguna manera", subrayó un tuitero, mientras que otro prometió escribir "explícitamente" en su testamento que no permitirá que lo utilicen para la "nigromancia digital".

No obstante, a algunos usuarios les gustó la campaña. "Es poderoso, pero no puedo imaginar lo desgarrador que debe de haber sido para los padres ver a su hijo de esta manera. Gracias por su valentía", dijo un internauta.

