Rusia registra su mayor número de casos diarios de coronavirus desde el inicio de la pandemia: 12.126 contagios en las últimas 24 horas

Las autoridades sanitarias de Rusia han confirmado 12.126 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas: cifra récord de contagios diarios desde el inicio de la pandemia. Durante la jornada anterior el país contabilizó 11.493 casos. Mientras tanto, el número de muertes se incrementó a 201, en comparación con las 191 de este jueves.

De esta manera, desde el inicio de la pandemia en Rusia se ha registrado un total de 1.272.238 casos positivos y 22.257 decesos. Además, otros 7.092 pacientes se han recuperado de la enfermedad, aumentando el total a 1.009.421.

No "jugar a la ruleta" con el coronavirus

Por su parte, el director del Centro Nacional ruso de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, donde se creó Sputnik V, la primera vacuna del mundo contra el covid-19, instó este lunes a no "jugar a la ruleta" con el coronavirus. Alexánder Guíntsburg afirmó que todas las personas eventualmente se infectarán con el covid-19 y que solo una vacuna puede proteger contra la enfermedad.

"No habrá rincones en la Tierra [donde no haya una sola persona] que no se haya infectado. [...] Por lo tanto, la salida es vacunarse o jugar a la ruleta con esta enfermedad que, como sabemos, ya se cobró la vida de más de 1 millón de personas en el planeta", señaló el científico.