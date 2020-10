"Volvió el izquierdismo": Bolsonaro ataca de nuevo a Alberto Fernández y dice que Argentina "tiene lo que se merece"

Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, volvió a criticar negativamente al jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, por su apoyo a la idea de lanzar una legislación que permita la interrupción voluntaria del embarazo en el país del Cono Sur, aunque este año no se haya debatido ningún proyecto de ley al respecto.

"Leí que el presidente de la Argentina va a legalizar el aborto. Sacaron a Macri y el resultado es ese. Pueblo argentino, lo lamento, es lo que ustedes se merecen", sostuvo el mandatario brasilero en su habitual transmisión por Facebook de los jueves.

Por otro lado, Bolsonaro se refirió a los cuestionamientos que recibe su administración, y recordó que en el país vecino su expresidente también fue muy reprochado: "Lo criticaron tanto, hasta que volvió el 'izquierdismo' con Cristina Kirchner", indicó.

"El grupito del Foro de Sao Paulo"

"Macri, como yo, no pudo hacer todo lo que quería hacer en el Gobierno", agregó el líder del 'Gigante de Sudamérica'. Sobre su aliado político, señaló: "Fue elegido hace cinco años con un discurso parecido al mío, siendo uno de los países que logró liberarse del grupito del Foro de Sao Paulo. El grupito de Cristina Kirchner, de Dilma [Rousseff] y Nicolás Maduro".

De esta forma, Bolsonaro lanzó su segunda diatriba contra Fernández en solo tres semanas, aunque en los meses previos esos dirigentes ya habían tenido varios contrapuntos. El principal altercado se produjo cuando el argentino, en plena campaña presidencial, pidió la liberación del expresidente brasileño Lula da Silva. Igualmente, Argentina y Brasil sostienen fuertes lazos comerciales, siendo los actores principales del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Sobre el ámbito interno, sostuvo que la investigación por la operación 'Lava Jato' debe finalizar, porque bajo su Gobierno ya no habría corrupción. "Estoy viendo en mi página de Facebook a seguidores que ahora me insultan, me dicen que soy corrupto. ¿Puedo decir malas palabras? La p*** que los parió, mierda. No me jodan, hablan mierdas sin saber lo que está ocurriendo en el país", arremetió el político brasileño antes de cerrar su comunicación por redes sociales.

