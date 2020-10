"Los muertos ya no van a votar": Honduras actualiza su sistema de documentación para que los fallecidos no aparezcan en el padrón electoral

Las autoridades ponen especial énfasis en la anotación de las defunciones, ya que muchas muertes no habían sido notificadas.

El Registro Nacional de las Personas (RNP) de Honduras está actualizando su sistema para entregarle a la ciudadanía nuevos documentos de identidad, con el fin de evitar posibles inconsistencias a la hora de votar en ese país centroamericano.

Uno de los principales problemas era que muchos muertos figuraban en los padrones durante las jornadas de votación: "Teníamos un subregistro de defunciones, la gente no inscribía a la persona que había fallecido y, al no estar inscrita, su defunción aparecía después en los cuadernos electorales", repasó Rolando Kattan, uno de los tres comisionados del RNP, citado por EFE. "Podemos decir que [los muertos] ya no van a votar", agregó.



Entre las irregularidades, también sucedía que varias personas no podían emitir el sufragio por no estar debidamente inscriptas en los padrones. Asimismo, muchos hondureños que migraron hace varios años seguían figurando en los cuadernos electorales, como si fuesen residentes en su país de origen.

"Ausencia de mecanismos de control"

Kattan, quien también es un galardonado escritor local, destacó que "se corría el riesgo de que entre los miembros de la mesa electoral quisieran usar todos estos nombres de personas que no asistieron [a las urnas]", refiriéndose a ciudadanos difuntos o migrantes. Según el entrevistado, esto era posible debido a la "ausencia de mecanismos de control".

Para el comisionado, "lo que se deben dar son los elementos de confianza, porque el mejor sistema electoral no es el más tecnificado, sino en el que confían todas las partes". Sobre ello, el entendido comenta que la sociedad hondureña está polarizada en dos grupos: "Aquellos que creen que es injusto que no se reconozcan unos resultados electorales que quedaron muy cerrados, y los otros, que creen que los resultados fueron manipulados".

Además, otra falencia era que los documentos no tenían fecha de vencimiento, dice el medio ya citado. Y, en líneas generales, se identificó que al menos el 10 % de la población contaba con un conflicto registral o algún tipo de inconsistencia en la base de datos del Estado, como tener mal escrito el nombre.

Este proceso de modernización del RNP se inició hace dos años, y cuenta con el apoyo de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, entre otros organismos internacionales. "Vamos a tener un documento con todo el cumplimiento de los estándares, garantías y las posibilidades de operar con las diferentes instituciones", aseguró Kattan.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indica que Honduras tiene un total de 9,3 millones de habitantes, y se estima que unas 5,5 millones de personas estarían habilitadas para votar en las elecciones generales del 2021. Por el momento, 2,5 millones ya fueron registradas bajo el nuevo sistema del RNP.

