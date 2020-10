Resuelven tras 45 años el caso de la violación de una estudiante en EE.UU. gracias a una charla informal de agentes en una conferencia

El caso de la violación de una estudiante ocurrido hace 45 años en Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.) ha sido parcialmente resuelto gracias a una charla informal que tuvo lugar en una conferencia de policías, que permitió el arresto del presunto culpable, informó este jueves el periódico The Times-Picayune / The New Orleans Advocate.

El 21 de septiembre de 1975, dos hombres con el rostro cubierto con máscaras irrumpieron en el apartamento de una estudiante de la Universidad Tulane, en Nueva Orleans, la atacaron y luego la violaron a punta de pistola. La mujer sobrevivió, pero en aquel entonces la Policía no consiguió encontrar a los responsables del crimen y el caso quedó sin resolver.

No obstante, más de cuatro décadas después, en noviembre del año pasado, una charla entre agentes de la ley durante una conferencia en Jacksonville (Florida) inesperadamente sacó el caso del punto muerto.

Un fiscal de Cleveland (Ohio) mencionó en una conversación con dos colegas de Nueva Orleans, especializados en delitos sexuales, el caso de la estudiante de Tulane, que también es de Ohio. Tras la charla, estos últimos comenzaron a buscar los archivos de hace 45 años y encontraron ropa interior y una sábana asociada con la violación.

En agosto, las pruebas fueron enviadas al laboratorio criminalístico de Luisiana, y resultó que "los fluidos corporales secos en la evidencia se encontraron viables para las pruebas de ADN modernas", según comunicó la Oficina del Fiscal de Nueva Orleans.

El ADN fue cargado en la base de datos de delincuentes del FBI y se encontró que coincidía con el de Ronald Craig, un hombre de Nueva Orleans de actualmente 64 años con un "largo historial de delitos violentos, de drogas y violaciones de libertad condicional".

Este jueves, Craig fue acusado de violación agravada y secuestro agravado de la estudiante de Tulane, un delito por el que enfrenta la cadena perpetua si es declarado culpable. Entre tanto, el segundo sospechoso en el caso sigue sin identificar.

"La víctima compartió su historia en Ohio y se preguntó qué pasó con la investigación después de que ella empezara su carrera profesional fuera de Nueva Orleans. Un fiscal de Cleveland preocupado se aseguró de mencionárselo a los nuevos colegas que conoció en Nueva Orleans", relató el fiscal de Nueva Orleans, Leon Cannizzaro, agregando que se trata de una historia "verdaderamente notable" y un "mérito de todas las personas dedicadas involucradas", recoge Fox News.