EE.UU. condena a prisión a un académico de Singapur por espiar para China

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha condenado este viernes a un ciudadano de Singapur a 14 meses de prisión por espiar para el Gobierno chino y pasarle información militar y política valiosa, aunque no clasificada. Según el organismo, Jun Wei Yeo, también conocido como Dickson Yeo, transmitió informes sobre un programa de aviones militares, la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán y sobre un miembro del Gabinete, que no fue identificado en los documentos judiciales, informa AP.

Los fiscales comunicaron que el hombre era candidato a doctorado en una universidad de Singapur cuando fue reclutado por agentes de inteligencia, después de su viaje a Pekín en el 2015. Yeo fue arrestado en noviembre del 2019. Asimismo, será deportado a su país de origen una vez acabe de cumplir su condena, el año próximo. Los fiscales también explicaron que el hombre no recibió una pena más severa debido a su cooperación en la investigación.

Por su parte, Yeo admitió su participación en el espionaje y reveló que no solo aceptó hacerlo por dinero, sino por compartir el deseo del Gobierno chino de debilitar la posición global de EE.UU. "Asumo toda la responsabilidad por lo que he hecho", manifestó durante el juicio. "Simpatizo con la posición de China", señaló, "pero mi intención no era dañar a nadie".