Kim Jong-un se disculpa ante los norcoreanos por no poder justificar su confianza

El líder de Corea del Norte lamenta no haber respondido adecuadamente a la confianza del pueblo.

Hablando este sábado en el marco del desfile militar que conmemoraba el 75.º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se disculpó ante los ciudadanos por los niveles de vida en el país.

"Me avergüenza no haber podido recompensarles debidamente por su enorme confianza. Mis esfuerzos y mi devoción no fueron suficientes para sacar a nuestro pueblo de medios de vida difíciles", dijo Kim, que prometió proteger la confianza de los ciudadanos con su propia vida, si fuera necesario.

"Siempre he recibido de nuestros ciudadanos una confianza tan grande como el cielo y tan ancha como el mar, pero nunca pude responder adecuadamente, no tengo excusa", puntualizó.

El líder norcoreano también declaró que "está agradecido" porque "ni una sola persona" se contagió con coronavirus en Corea del Norte, y sobre todo expresó su agradecimiento al Ejército del país, que ayudó a prevenir la propagación del virus.

Durante el desfile, que contó con la participación de miles de tropas, tanques y aviones de combate que lanzaron bengalas y fuegos artificiales, Kim advirtió que Corea del Norte "movilizaría por completo" a su fuerza nuclear en caso de sentirse amenazada. Además, se mostraron nuevos tipos de armamento, entre los que destaca un nuevo misil balístico intercontinental.