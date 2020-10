Científicos británicos advierten de varios síntomas adicionales del covid-19

Los dolores musculares, la fatiga y las ampollas en las piernas figuran entre los síntomas que pueden indicar que una persona está infectada con el covid-19, y pueden manifestarse de diferentes formas según la edad y las características de cada paciente.

Así lo concluyó un grupo de científicos británicos que entregó los resultados de sus estudios al Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE, por sus siglas en inglés), que, a su vez, transmitió estos materiales a las autoridades del país, informa The Daily Mail.

Entre las conclusiones transmitidas, los científicos afirman también que hasta una tercera parte de las personas con covid-19 no muestran síntomas, aunque pueden tener la misma probabilidad de transmitir el virus a otras personas.

Un documento preparado por el Grupo Asesor de Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes (NERVTAG), presentado el 17 de septiembre, señaló síntomas como la pérdida del olfato y el gusto, la fiebre, dolor en el pecho, dolor muscular, voz ronca, diarrea, delirio, ampollas en los pies y ronchas rojas en el cara y cuello como indicadores altamente específicos de covid-19 en los siete días previos a un resultado positivo de la prueba.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores se basaron en datos de la aplicación Covid Symptom Study (una base de datos de millones de usuarios de teléfonos que reportan signos de la enfermedad y resultados de las pruebas), así como en el estudio The First Few Hundred sobre los primeros pacientes con la enfermedad en China.

Al mismo tiempo, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido no incluirá estos nuevos síntomas en la lista de indicadores oficiales de la enfermedad, con el fin de evitar un aumento múltiple en el número de pruebas y una posible carga adicional para los centros médicos.