Un exjugador del Arsenal y la Juventus confiesa que su adicción al juego arruinó su carrera y le hizo perder 500.000 dólares en 90 minutos

El futbolista danés Nicklas Bendtner, exjugador del Arsenal, asegura que su prometedora carrera en el club británico se vio arruinada por la riqueza y los lujos que le ofreció la prestigiosa Premier League. En diálogo con el diario de The Guardian, el delantero, de 32 años, confiesa que se "encariñó demasiado con el estilo de vida que venía con el dinero" y se arrepiente de los errores que cometió y que truncaron su carrera deportiva.

Hablando de su nuevo libro autobiográfico 'Both Sides' ('ambos lados'), publicado esta semana, Bendtner revela sus problemas con el alcohol y el juego, que le hicieron perder altas sumas de dinero cuando sus visitas a los casinos dejaron de ser más que una diversión. En 2001, cuando tenía 23 años y su carrera en Arsenal había comenzado a desvanecerse, llegó borracho a su casino favorito en Londres y perdió 400.000 libras esterlinas (unos 500.000 dólares) en 90 minutos.

"No tenía ese dinero. Mi cuenta bancaria estaba sobregirada y estaba en quiebra si mi suerte no cambiaba. Me tambaleé hacia los baños y me salpiqué agua en la cara. Luego, busqué un cajero y conseguí otras 50.000 libras [65.000 dólares] esterlinas en fichas", relata avergonzado, explicando que los juegos de azar le ofrecían adrenalina, sobre todo cuando estuvo lesionado.

El futbolista, quien ascendió a la Premier League de la mano del Birmingham City en 2006, vio decaer su carrera y luego de pasar por el Wolfsburg alemán, el Nottingham Forest inglés y la Juventus italiana, sintió una gran decepción y un golpe emocional al quedar por fuera de la selección de Dinamarca que disputaría la Copa del Mundo en 2018. "Me senté en el retrete y rompí a llorar", dice en su libro.

"Me estoy preparando para el próximo capítulo"

Bendtner siente disgusto al mirar atrás en su vida y quisiera retroceder en el tiempo para "golpearle la cabeza con un martillo" a su yo del pasado y "hacerle entender" que tenía que cuidar la oportunidad de brillar en el fútbol inglés. "Definitivamente hay algo de arrepentimiento por no haber enfocado mi carrera de una manera más positiva", añade.

El delantero es toda una celebridad en Dinamarca y llegó a ostentar un récord de 30 goles con la camiseta nacional, siendo titular en 81 victorias de la selección. Este año estuvo a punto de aceptar una oferta para jugar en China, pero la pandemia de coronavirus truncó las negociaciones. "Nada me da mayor placer que jugar al fútbol. Ahora es difícil con el covid-19. Si surge algo como jugador, lo miraré. Si no es así, me estoy preparando para el próximo capítulo", reveló Bendtner, quien se está formando para convertirse en entrenador.

"Sí, me siento orgulloso de lo que logré y he vivido una vida emocionante. Solo tengo 32 años. Tengo mucha más vida por vivir y muchas metas que estoy tratando de alcanzar", concluye.

