La Cancillería mexicana investiga dos cirugías ilegales practicadas a mujeres en un centro de detención para migrantes en EE.UU.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SER), a través de su representación consular en Atlanta (EE.UU.), investiga dos denuncias presentadas por mujeres mexicanas que aseguran haber sufrido malas prácticas médicas mientras se encontraban en un centro de detención migratoria en el estado de Georgia.

De acuerdo a un comunicado emitido este sábado por la SER, ambas mujeres habrían sido sometidas a intervenciones quirúrgicas que no autorizaron mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el centro de detención del condado de Irwin.

De acuerdo a la Cancillería mexicana, una de las afectadas fue operada sin su consentimiento y no recibió los cuidados postoperatorios correspondientes. Asimismo, denuncia que la mujer no fue atendida de "otro padecimiento no ginecológico del que sufría".

Ante estos hechos, el Consulado General "solicitó la opinión de una especialista médica quien, tras la revisión exhaustiva del expediente, considera que existen irregularidades o anomalías en el procedimiento médico".

Del mismo modo, las autoridades mexicanas investigan otra denuncia formulada por una mujer que asegura haber "sido sometida a una intervención quirúrgica ginecológica sin su pleno consentimiento, sin haber recibido una explicación en español del diagnóstico médico ni de la naturaleza de los procedimientos médicos" a los que fue sometida.

Estas investigaciones surgen en medio de las acusaciones contra el mismo centro de detención de migrantes, el cual es señalado por conducir histerectomías (extracción del útero) sin la aprobación de las víctimas, entre las que se encuentran al menos seis mexicanas.

Por su parte, el ICE ha argumentando que "las acusaciones anónimas, no comprobadas, hechas sin ningún dato específico que se pueda verificar" deben tratarse con escepticismo.