Acusan de crueldad y tráfico de fauna silvestre al dueño de un parque de animales, mencionado en un documental de Netflix

El dueño de un parque de animales salvajes en Carolina del Sur (EE.UU.), que recientemente fue mencionado en un documental de Netflix, fue acusado de varios crímenes contra los animales. Los cargos contra Bhagavan Antle, conocido como 'Doc', fueron presentados el 9 de octubre por el fiscal general del estado de Virginia, Mark Herring, después de una investigación.

En detalle, Antle, dueño de Myrtle Beach Safari, fue acusado de tráfico de fauna silvestre, conspiración para violar la Ley de Especies en Peligro y de crueldad animal, mientras que, a sus hijas, Tawny Antle y Tilakum Watterson, se les imputan crueldad y violación de la Ley de Especies en Peligro.

El dueño del parque rechazó "categóricamente" las acusaciones en su contra. "He pasado mi vida profesional promoviendo el bienestar y la conservación de grandes felinos y otras especies", declaró, citado por The New York Times.

Meses antes, el hombre se hizo famoso, después de que apareciera en la serie documental de Netfilx 'Tiger King: Murder, Mayhem and Madness' (conocida también como 'Tiger King' o 'Rey Tigre' en Hispanoamérica), que fue estrenada en marzo y relató sobre el negocio de los criadores de grandes felinos en Estados Unidos.

Supuesto tráfico de cachorros de león

En el caso figura también Keith A. Wilson, propietario de Wilson’s Wild Animal Park, al que se acusa de tráfico de fauna silvestre, violación de la Ley de Especies en Peligro y crueldad animal. Según la investigación, Antle y Wilson "traficaron con cachorros de león entre Virginia y Carolina del Sur".

El comunicado del fiscal señala que Wilson ya había sido acusado de crueldad animal en el 2019 y en agosto del año pasado las autoridades confiscaron 119 animales de su zoológico, después de que un juez dictara que Wilson los "trató de manera cruel, descuidó o privó del cuidado adecuado".

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!