"Parece que soy inmune": Trump afirma que ya no tiene covid-19

El presidente de EE.UU. ha declarado este domingo durante una entrevista con Fox News que está libre de coronavirus y es "inmune" a la enfermedad. Asimismo, el mandatario aseguró que las pruebas a las que se sometió mostraron que ya podría volver a emprender su campaña para las próximas elecciones presidenciales sin representar un riesgo para los demás.

"Pasé la prueba más alta, los estándares más altos y estoy en muy buena forma", afirmó Trump en sus declaraciones. "Parece que soy inmune. Puedo salir del sótano", dijo el inquilino de la Casa Blanca, agregando que tal vez su protección ante el coronavirus dure "mucho tiempo, tal vez poco tiempo, tal vez toda la vida".

"El presidente está en muy buena forma para librar las batallas", aseguro el mandatario, reiterando: "Vencí este horrible virus de China".

En sus declaraciones Trump calificó a los médicos de la Casa Blanca como "los mejores" y fueron ellos quienes le informaron de que está "totalmente libre de propagación" del virus. Además, el político señaló que se sintió "realmente bien" después de tomar un cóctel de anticuerpos, que, según él, no es una simple "terapia", sino una "cura". "Tengo que decirles que me siento fantásticamente. Realmente me siento bien", aseguró.

Por su parte, el médico personal de Donald Trump, Sean Conley, confirmó este sábado que el presidente estadounidense se ha recuperado y ya no es portador del coronavirus. "La muestra de PRC de covid-19 de esta mañana demuestra, según los estándares actualmente reconocidos, que ya no se le considera un riesgo de transmisión para otros", señaló el doctor en un memorando sobre el estado de Trump.

Este lunes, Donald Trump fue dado de alta del hospital militar Walter Reed, donde había sido ingresado el viernes anterior tras dar positivo por coronavirus. Tras recibir el alta, el mandatario afirmó que se sentía "mejor" de lo que se había sentido "en mucho tiempo" e instó a los estadounidenses a "salir ahí fuera" y no tener miedo al coronavirus.