FOTO: Ghislaine Maxwell participó en un evento contra el tráfico sexual años antes de ser arrestada por reclutar a menores de edad para Epstein

El periódico The Sun publicó este sábado una foto de la expareja y socia de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, posando en un evento de recaudación de fondos para una organización que ayuda a las niñas que escapan de los traficantes sexuales, varios años antes de que fuera arrestada bajo sospecha de reclutar víctimas menores de edad para el magnate.

El evento Stop the Trafficking of People (STOP) tuvo lugar en 2013 en Nueva York. En la foto Maxwell aparece sonriendo junto al entonces embajador francés en EE.UU., François Delattre, e incluso con la fundadora del grupo, Celhia de Lavarene (la tercera persona desde la izquierda).

En la imagen también están presentes la diseñadora de moda francesa Catherine Malandrino, quien acogió el evento en su tienda en Manhattan, así como el cofundador del fabricante de bolígrafos Bic, Bruno Bich, y la baronesa Veronique Bich.

Ghislaine Maxwell snapped at anti sex-trafficking event before arrest https://t.co/UwlZBid1hL — The Sun (@TheSun_NI) October 10, 2020

Al comentar la participación de Maxwell en el evento, la fundadora de STOP señaló a The Sun que no está "sorprendida" de que una persona acusada de abuso sexual estuviera allí.

"Tiene algo de descaro. Pero no me sorprende. Me he dado cuenta de que estas personas deben dar la imagen de que están haciendo lo correcto y lograr que la gente lo crea", dijo de Lavarene.

No está claro qué papel desempeñó Maxwell en el evento, ni cómo los organizadores aparentemente desconocían sus conexiones con Epstein, quien ya había cumplido condena en la cárcel por tener relaciones sexuales con niñas menores de edad.