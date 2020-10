Trump publica un video electoral con el principal epidemiólogo de EE.UU. y este afirma que sus palabras fueron "sacadas de contexto"

El jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., Anthony Fauci, desmintió este domingo que participara voluntariamente en un video promocional publicado un día antes en el canal de YouTube del presidente Donald Trump.

En el video, titulado 'Carefully' ('Con cuidado'), Fauci aparece diciendo: "No me puedo imaginar que […] alguien pueda estar haciendo más". Si bien es cierto que el epidemiólogo pronunció estas palabras, no las dijo recientemente sino en marzo, y no en alusión personal a Trump, sino sobre la respuesta de la Casa Blanca en general, aclaró el propio Fauci.

"Los comentarios que se me atribuyeron sin mi permiso en el anuncio de la campaña republicana fueron sacados del contexto de una amplia declaración que hice hace meses sobre los esfuerzos de los funcionarios federales de salud pública", cita al epidemiólogo NBC News.

"En mis casi cinco décadas de servicio público, nunca he respaldado públicamente ni respaldo a ningún candidato político", enfatizó el médico.

Por su parte, el portavoz de la campaña electoral de Trump, Tim Murtaugh, indicó que continuará promoviendo el video a pesar de las declaraciones de Fauci.

"Son las propias palabras del Dr. Fauci. El video es de una entrevista televisiva transmitida a nivel nacional, en la que el Dr. Fauci elogiaba el trabajo de la Administración Trump. Las palabras pronunciadas son precisas y provienen directamente de la boca del Dr. Fauci", afirmó Murtaugh.

Unas horas más tarde, el propio Trump respaldó a Murtaugh. "Son realmente las palabras del Dr. Fauci. Hemos hecho un trabajo 'fenomenal', según algunos gobernadores. Mucha gente está de acuerdo [...] ¡Y ahora llegan las vacunas y curas, muy por delante de las proyecciones!", tuiteó el mandatario.