"España, cerca de ser un estado fallido": profesor alemán cuestiona la viabilidad del país en un polémico artículo

Friedrich Leopold Sell opina en el prestigioso diario suizo Neue Zürcher Zeitung que la ayuda que Bruselas destina a este país para combatir la pandemia "no es responsable".

España atraviesa por una situación política "demasiado inestable" y "no está lejos de ser un 'estado fallido'", afirma Friedrich Leopold Sell, profesor de economía en la Universidad Bundeswehr de Múnich (Alemania), en un artículo de opinión publicado en el diario suizo Neue Zürcher Zeitung.

"Como es bien sabido, se habla de un 'estado fallido' cuando ninguno de los tres poderes de un estado constitucional democrático sigue cumpliendo lo que la Constitución y el pueblo esperan de ellos", explica Sell, citando al diputado español Íñigo Errejón, del partido Más País, que la semana pasada calificó al Gobierno de la Comunidad de Madrid de "estado fallido" por su cuestionado manejo de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, el autor del artículo hace extensible esa denominación al Gobierno central. "Están sucediendo cosas tremendas en la quinta economía europea, España", señala el profesor, que pone como ejemplo, entre otras cosas, el "irreconciliable" separatismo de Cataluña y "la crisis constitucional". Esta última se originó con "la ignominiosa partida de Juan Carlos I", por lo que la monarquía española se ha vuelto "muy controvertida en su propio país", sostiene.

"Precaria situación"

También alude "lacrisis de gobierno y de coalición", dado que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, "no tiene mayoría en las Cortes" y "depende repetidamente de la aprobación o tolerancia de los partidos nacionalistas". Asimismo, critica el manejo de la pandemia del coronavirus, que según Sell, "golpea a España como en ningún otro lugar de Europa", siendo la región de Madrid la más afectada, pese a lo que, "en vez cooperar", el Gobierno regional y el central "se culpan mutuamente".

"Los españoles solo pueden liberarse de esta precaria situación, pero eso llevará tiempo", considera Sell. "España todavía no es un 'Estado fallido', pero no está lejos de serlo. Razón suficiente para que Europa finalmente despierte", sentencia el profesor, para quien la ayuda financiera que la Unión Europea destina a ese país para la lucha contra el coronavirus "no es responsable".