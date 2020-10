López Obrador confirma el robo de más de 37.000 medicamentos para niños con cáncer que México importó desde Argentina

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes el robo de miles de dosis de tratamientos contra el cáncer, que afectó, principalmente, a niños que padecen esta enfermedad.

"Lamentablemente se llevó a cabo ese robo, ya se están haciendo las investigaciones, se está avanzando y se va a concluir toda la indagatoria", precisó el mandatario en su conferencia de prensa matutina habitual.

López Obrador consideró este hecho como "muy raro" e indicó que el robo se hizo "a una bodega", donde se almacenaban los medicamentos.

La confirmación la hace luego que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (COFEPRIS) alertara sobre el robo de 37.956 dosis de medicamentos oncológicos para niños que fueron sustraídas de las instalaciones de la empresa Novag Infancia S.A. de C.V. en Ciudad de México.

De acuerdo con el mandatario, estos medicamentos habían sido importados por la nación. "Nos costó, pues, trabajo, conseguir estos medicamentos, los trajimos de Argentina", precisó.

El comunicado de COFEPRIS indica que los medicamentos fueron producidos por la empresa Laboratorio Kemex, con sede en Buenos Aires; y, entre otros, fueron sustraídas dosis de Daunorubicina, Fluorouracilo, Oxaliplatino, Dacarbazina, Mitomicina, Etoposido, Idarubicina, Ciclofosfamida y Epirubicina.

En su alocución señaló que no podía dar más detalles del tema, debido a las investigaciones en curso. Pero, aprovechó para enviar un mensaje a los padres de los niños con cáncer: "Permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centros de salud, a todos los hospitales (...) no somos inhumanos, que tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con los medicamentos".