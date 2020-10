Pedofilia, satanismo y Trump 'el justiciero': ¿Qué es QAnon, la teoría de la conspiración prohibida por Facebook?

En el marco de su política contra las "organizaciones peligrosas", Facebook comenzó la semana pasada a eliminar grupos y páginas vinculados al movimiento de la teoría de la conspiración QAnon, así como cuentas de Instagram relacionadas con la misma, "incluso si no contienen contenido violento".

Se trata de una actualización de la política adoptada en agosto por la compañía, que inicialmente solo eliminó cuentas relacionadas con teorías de la conspiración que discutían sobre violencia, y que tuvo como consecuencia el bloqueo de unas 1.500 páginas, grupos y perfiles. En julio, Twitter suspendió permanentemente más de 7.000 cuentas asociadas con el movimiento, explicando que sus mensajes podrían causar daño y violar las normas de la plataforma.

Lo que comenzó en 2017 como una teoría de la conspiración marginal en Internet, recientemente ha ido cobrando fuerza tanto en EE.UU. como a nivel mundial (se informa que se está extendiendo en Alemania y Reino Unido), y atrayendo a numerosos y fervientes seguidores, incluidos diversos políticos republicanos.

¿De qué se trata?

Nacido de la mano de un misterioso internauta identificado como Q —quien dice tener acceso a altos mandos del Gobierno de EE.UU.—, el movimiento QAnon sostiene, entre otras teorías de conspiración, que el mundo está dirigido por un grupo de pedófilos y adoradores de Satanás que conspiran contra Trump al tiempo que operan una red mundial de tráfico sexual de niños.

Por su parte, el mandatario republicano es visto como un 'salvador' que, de la mano de la cúpula militar estadounidense, trabaja de forma discreta para arrestar a los miembros del denominado 'Deep state' ('Estado profundo') contrarios a su Administración, quienes estarían envueltos en esas presuntas actividades ilícitas.

Según los seguidores del movimiento, el inquilino de la Casa Blanca, a través de mensajes ocultos en sus declaraciones públicas, les hace saber que está cumpliendo con su papel de 'justiciero'. Coincidentemente, las primeras publicaciones de QAnon comenzaron en octubre de 2017, días después de que Trump anunciara ante la prensa —sin proveer explicación alguna— que "se acercaba una tormenta".

¿Quién es Q?

Concretamente, el primer mensaje de una persona que firmó su publicación con la letra Q y que sigue siendo el líder informal del movimiento apareció el 28 de octubre de 2017 en un hilo del foro 4chan titulado 'Calma antes de la tormenta', una frase que se ha convertido en una de las más populares entre sus seguidores.

Hasta la fecha, se ha especulado mucho sobre la identidad de la persona o personas que están detrás de QAnon, con teorías que van desde un oficial de inteligencia militar hasta el propio Donald Trump.

¿Qué dice Trump?

El propio presidente estadounidense ha retuiteado en repetidas ocasiones contenidos vinculados con QAnon y se ha negado a criticar el movimiento, alegando que no ve mal la lucha contra una conspiración satánica de pedófilos.

"No sé nada sobre ellos. Entiendo que les agrado mucho, lo cual aprecio", declaró Trump en una rueda de prensa en julio. "He escuchado que son personas que aman a nuestro país", añadió.

Cuando una reportera le dijo que los partidarios del movimiento aparentemente creen que él está salvando al mundo de una conspiración de pedófilos y caníbales satánicos, Trump respondió: "¿Se supone que eso es algo malo?"

QAnon ha tenido un gran impacto en el discurso político en EE.UU., con algunos legisladores que respaldan públicamente la teoría. De hecho, algunos seguidores del movimiento incluso han ganado las primarias republicanas y concurrirán a las elecciones locales, estatales y del Congreso en noviembre. Entre ellos figuran Jo Rae Perkins, candidata de Oregón al Senado, y Marjorie Taylor Greene, aspirante de Georgia a la Cámara de Representantes.

El coronavirus de Trump: la última teoría

Los seguidores de QAnon sostienen también, sin base alguna, que el coronavirus fue inventado para desviar la atención del supuesto círculo pedófilo satánico (o, según otra teoría, creado por Bill Gates para enmascarar su plan de incrustar microchips a la población a través de un programa de vacunación global). Sin embargo, los adeptos del movimiento recibieron con satisfacción el anuncio de Trump a principios de octubre de que había sido diagnosticado con covid-19.

Algunos de ellos sugirieron que el anuncio del mandatario marcaría el inicio de la "tormenta" —una supuesta campaña en la que Trump sacaría a los conspiradores de Washington— mientras que otros argumentaron que uno de los principales objetivos del presidente sería detener a Hillary Clinton (una de las cabecillas del 'Estado profundo', según ellos).

De hecho, algunos incluso detectaron en el anuncio del presidente supuestos mensajes encubiertos sobre la 'intención' de detener a Clinton. "We will get through this TOGETHER!" ("Todos superaremos esto juntos"), escribió Trump. Los seguidores de QAnon interpretaron esa última palabra como "to-get-her" ("para atraparla", en español), en lo que sería una presunta referencia a la excandidata presidencial demócrata.

En mayo de 2019, el movimiento QAnon fue calificado por el FBI como una posible amenaza de terrorismo interno tras numerosos incidentes de violencia. Por otro lado, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó a principios de octubre una resolución bipartidista condenando el movimiento. La iniciativa fue adoptada con 371 votos a favor y 18 en contra (17 republicanos se opusieron a la resolución, junto con el representante libertario Justin Amash).

