Estiman que el covid-19 reduce en un 50 % la calidad de semen en los hombres

Los hombres que superaron el covid-19, pero padecieron de forma moderada o grave esta infección, podrían experimentar una fertilidad reducida y no se sabe cuánto tiempo duraría esa complicación, según un especialista israelí.

La conclusión del oncólogo e inmunólogo Dan Aderka es preliminar, porque se fundamenta en una revisión y comparación de al menos 40 estudios publicados por otros autores. Sin embargo, a partir de casos en los que a pacientes recuperados les midieron la cantidad y motilidad de espermatozoides, se acumula una estadística que revela una caída del 50 % en estos índices, aproximadamente.

"Todavía no sabemos si estos efectos del covid-19 son reversibles", afirmó Aderka en declaraciones a medios israelíes.

Asimismo, recordó que cepas anteriores de coronavirus causaron infertilidad masculina en aproximadamente 1 de cada 10 hombres infectados, además de problemas como atrofia testicular y disminución en la secreción de espermatozoides.

Además, la literatura que Aderka analizó muestra que el virus se había encontrado en los espermatozoides del 13 % de los pacientes varones en etapas agudas de la enfermedad y en el 8,6 % de los que se estaban recuperando. Aquellos rastros de la infección desaparecían un mes después.

No obstante, el especialista no cree que el covid-19 pueda transmitirse por vía sexual, y destaca que la fertilidad de los hombres que atravesaron una forma leve de la enfermedad no se vio afectada.

Con motivo de estos hallazgos, el médico, que se desempeña también como profesor en la Universidad de Tel Aviv, planea presentar su análisis de las publicaciones para que sea revisado por pares.

Asimismo, tiene programado llevar a cabo un estudio prospectivo en pacientes varones que estaban siendo tratados por coronavirus en Israel.

