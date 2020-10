6 millones de dólares por un curso de hora y media para tres personas: López Obrador denuncia un adeudo por un contrato de Calderón a García Luna

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció la existencia de un contrato millonario que firmó la administración del expresidente Felipe Calderón, apenas dos días antes de concluir su mandato, para beneficiar a una "empresa ligada" a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública que actualmente está siendo juzgado por narcotráfico en EE.UU.

"Es un contrato que firmaron dos días antes de que concluyera el Gobierno de Calderón. De una empresa vinculada a García Luna. Un contrato para capacitar a funcionarios por 19 millones de dólares, y se deben casi 6 millones de dólares", dijo el mandatario durante su conferencia matutina de este martes, 13 de octubre.

"Lo que se debe es para pagar un curso de capacitación que recibieron tres personas. ¿Saben cuánto tiempo duró el curso? Una hora y media", agregó.

El presidente, no obstante, no dio a conocer el nombre de la empresa, pero dijo que en las próximas horas se daría a conocer toda la información. "Está la factura y nos están pidiendo que paguemos. Entonces vamos a presentar denuncia. Yo me enteré ayer", apuntó López Obrador.

García Luna fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del expresidente Calderón (2006-2012), quien lanzó una "guerra contra el narcotráfico" que detonó en niveles de violencia sin precedentes en México. La semana pasada, se declaró "no culpable" ante un tribunal de Nueva York (EE.UU.), tras ser acusado en ese país de tráfico de cocaína y lavado de dinero.