Posesión o uso gramatical correcto: el debate que ha desatado un escritor español con la expresión "mi novio"

Un tuit publicado este martes por el escritor español Eloy Ortiz, conocido como Elliot Ortons, desató el debate por el uso del pronombre posesivo 'mi' junto a las palabras chico o novio.

"Cuando alguien dice 'MI novio' o 'MI chico' me genera un poco de ansiedad. Estáis creando una posesión que no os pertenece. Os creéis que porque algo forme parte de vuestra vida ya es vuestro y no es así", escribió Ortons en su cuenta de Twitter y en pocas horas el tuit ha acumulado más de 6.000 comentarios a favor y en contra.

Cuando alguien dice "MI novio" o "MI chico" me genera un poco de ansiedad. Estáis creando un posesión que no os pertenece. Os creéis que porque algo forme parte de vuestra vida ya es vuestro y no es así. — Elliot Ortons (@SirElliotOrtons) October 13, 2020

El comentario se llenó en su mayoría de críticas, y 'explicaciones' del uso correcto del idioma castellano. "Decir 'MI novio' o 'MI chico' no indica POSESIÓN, el pronombre posesivo significa también la relación o el vínculo que tienes con una persona. Tener que explicar esto en el año 2020 es cansadísimo. Que esto lo sabe hasta mi primo de 8 años. Que sois más tontos que mis cojones", escribió otro usuario.

Muchos usuarios que han tomado una postura en contra han intentado rebatir el mensaje poniendo de ejemplo el uso del mismo pronombre con otras palabras. "¿Piensas lo mismo de 'mi amigo' o 'mi familia'?", preguntó un usuario, a lo que el escritor respondió "totalmente", en el caso de los amigos, mientras que con la familia "el tipo de vinculación es otra", sin dar más explicaciones.

El problema que le veo al 80% de las menciones son:- Habéis metido supuestos que yo no menciono (familia, trabajo, etc.).- Tenéis una capacidad de debate similar a la de La Veneno en DEC.- Muy defensores de la libertad, pero utilizamos el insulto fácil como arma. — Elliot Ortons (@SirElliotOrtons) October 13, 2020

Finalmente, el escritor sacó sus propias conclusiones de los comentarios e insultos que encontró como respuesta a su comentario. "El problema que le veo al 80% de las menciones son: Habéis metido supuestos que yo no menciono (familia, trabajo, etc.). Tenéis una capacidad de debate similar a la de La Veneno [vedette, actriz y colaboradora de televisión española] en DEC [antiguo programa del corazón]. Muy defensores de la libertad, pero utilizamos el insulto fácil como arma", concluyó.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!