El llamado pez Gollum hallado hace un año resultó ser un "fósil viviente" de la época de Gondwana

En Western Ghats, una cadena montañosa de la India, en el estado de Kerala, fue hallado el año pasado un fósil de un enigmático pez muy parecido a la especie conocida comocabeza de serpiente, de la familia de los Channidae.

Bautizado Aenigmachannidae Gollum, el fósil fue sometido a un detallado examen por parte de un equipo internacional de científicos de la India, Alemania, Reino Unido y Suiza, quienes concluyeron que se trataba de una especie hasta ahora desconocida y le dieron ese nombre, informa un comunicado del Museo de Historia Natural de Berna, (Suiza).

Único por sus delicadas escamas y aletas, el ejemplar fue definido como un "fósil viviente" de las aguas suterráneas de Kerala. En particular, se resalta que su comportamiento y características no evolucionaron mucho durante los cien millones de años que tardó la deriva hacia el norte del subcontinente indio tras la ruptura del antiguo súper continente Gonwana, hace 200 millones de años. Así lo detalla un estudio publicado el 30 de septiembre en la revista Scientific Reports.

Imágenes obtenidas por medio de tomografías computarizadas de alta resolución revelaron que el Aenigmachanna gollum tiene un gran número de características primitivas.

"Parece verosímil que los Aenigmachannidae sean un linaje evolutivo que sobrevivió a la desintegración del supercontinente Gondwana, hace unos 100 millones de años, y luego se desplazó hacia el norte con el subcontinente indio; por lo tanto, estos animales también pueden llamarse 'fósiles vivientes', ya que todavía presentan muchas características primitivas", señaló Lukas Rüber, curador de la sección de peces del Museo de Historia Natural de Berna.

Y ya en peligro de extinción

Los ecosistemas subterráneos de Kerala albergan algunas de las especies de peces más extrañas del planeta, como el Horaglanis krishnai, Kryptoglanis shajii, Aenigmachanna gollum y Monopterus digressus, según el estudio.

Muchas de ellas son ciegas, no tienen pigmentos, pero sí caracteres morfológicos peculiares que no se ven en especies que se encuentran en aguas superficiales. En los últimos años se han descubierto en Kerala unas 10 especies de peces subterráneos de ese tipo, indica el portal The Print.

El caso es que esos ecosistemas se encuentran bajo grave amenaza debido a la extracción indiscriminada de aguas subterráneas, la contaminación y la introducción de especies invasoras en los pozos, sostuvo Neelesh Dahanukar, científico del Instituto Indio de Educación e Investigación Científica, uno de los coautores del estudio, citado por The Print.

En particular, formas de vida subterránea que perviven en rocas con cierto contenido de agua podrían convertirse en una amenaza para ellos. "Esos recursos del agua subterránea se utilizan desde hace seis millones de años para pozos privados [...] Sin embargo, las formas de vida bajo tierra, en rocas que contienen agua [...] podrían convertirse en una amenaza para ellos. "Estos recursos de agua subterránea se utilizan desde hace seis millones para pozos privados; una mayor extracción de agua privaría literalmente a estos peces de su medio de vida", sugirió Rüber.