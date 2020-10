Fracasa en la Cámara de Diputados de Chile una acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich, por el manejo de la pandemia

La Cámara de Diputados de Chile rechazó este martes una acusación constitucional contra el exministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, por sus presuntos errores y omisiones durante el manejo de la pandemia de coronavirus.

La votación resultó en 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones. Se necesitaban al menos 78 votos afirmativos para aprobar la acusación y darle paso a la revisión del Senado. En caso de haber prosperado en ambas instancias, Mañalich hubiera sido impedido de asumir cargos públicos por cinco años.

Por iniciativa de los legisladores del Partido Radical (PR), se acusó al exfuncionario de haber vulnerado gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas.

⭕️ AHORA | Con la 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones, la Cámara rechaza la #acusaciónconstitucional contra el exministro @jmanalich. pic.twitter.com/SjsXVxet1Z — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) October 13, 2020

En el texto, de unas 50 páginas, se señala a Mañalich por una presunta falta de preparación e "improvisación" de las medidas para enfrentar la crisis sanitaria, algunas de las cuales resultaron "confusas" para la ciudadanía.

Además, sostiene que el exministro ocultó las cifras relativas a la pandemia y las manipuló, conclusión a la que llega la parte acusatoria por la diferencia que existe entre lo reportado en un principio por el Ministerio de Salud en sus informes diarios, y lo informado a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante su defensa, Mañalich dijo haber hecho todo lo que estaba a su alcance ante el grave cuadro al que se enfrentaba el país: "No estamos hablando de una cosa pequeña, sino del desafío de Salud Pública más relevante de los últimos 100 años, donde no había una receta, esquema o ley que seguir", señaló. Y citó el caso de Argentina para señalar que, a pesar de haber mantenido un estricto y extenso aislamiento, no pudo reducir la cantidad de contagios y decesos por la enfermedad.

Sin embargo, el profesional médico sorprendió al afirmar que este no ha sido su mayor desafío como funcionario de Gobierno sino su segundo, ya que el primero, consideró, fue "haber mantenido con vida a los 33 mineros" de San José, en la comuna de Caldera, rescate del que se cumple una década. En aquél entonces el político también oficiaba como ministro de Salud del presidente Sebastián Piñera.

A continuación, Mañalich reconoció haberse equivocado con algunas decisiones, y pidió disculpas a autoridades distritales y municipales por sus malos tratos: "Quiero ser humilde en este momento, ciertamente he cometido errores y ofendido a mucha gente durante mi trabajo. Lamento y me arrepiento que haya sucedido y pienso en alcaldes y alcaldesas".

Jaime Mañalich renunció a su cargo como titular de la cartera de Salud el pasado 13 de junio, en momentos en que la cantidad de contagios y muertes por covid-19 crecía fuertemente cada día.

En su lugar, el presidente Piñera nombró a Enrique Paris, quien mantiene el puesto en la actualidad. Paris participó también del debate por la acusación contra su antecesor, y en su discurso negó fehacientemente que se hayan ocultado datos sobre los efectos de la pandemia.

Chile registra un total de 484.280 casos totales de coronavirus y 13.396 fallecidos hasta el momento.

Paralelamente a la crisis sanitaria, el país andino atraviesa días conflictivos desde el punto de vista político. A pocos días del plebiscito constitucional del 25 de octubre, donde los chilenos decidirán si aprueban o rechazan la elaboración de una nueva Carta Magna, La vuelta de las masivas movilizaciones sociales, iniciadas en octubre del año pasado contra el Gobierno, se vieron empañadas por nuevos casos de abusos policiales que elevaron la tensión.

