Alberto Fernández: "Macri debe tener un problema de amnesia severo"

El presidente argentino, Alberto Fernández, contestó a las críticas del jefe de Estado anterior, quien le había cuestionado las políticas restrictivas de aislamiento social durante la pandemia del coronavirus: "Macri debe tener un problema de amnesia severo", subrayó en una entrevista con el canal C5N.

Horas previas, el exmandatario había rechazado al Gobierno actual por su gestión de la emergencia sanitaria: "Esta cuarentena tiene que parar, tenemos que confiar en nuestros médicos, en nuestra sociedad, porque el argentino es responsable", sostuvo en un reportaje con TN. Además, remarcó que la única certeza para responder de forma adecuada al brote global, es "tener un sistema de salud que esté listo y que la demanda no lo supere".

Así, aquellas declaraciones causaron malestar en Fernández: "Macri, para que recuerdes, la cuarentena nos permitió poner de pie un sistema sanitario que vos dejaste destruido y crear un Ministerio de Salud que vos cerraste", replicó. El líder peronista también destacó la puesta en marcha del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que había bajado de rango bajo la administración pasada, y la apertura de hospitales en la Provincia de Buenos Aires: "Estaban construidos en 2015, y por decisión de tu gobernadora [María Eugenia Vidal] nunca se inauguraron", reprochó.

"Yo no miento"

Durante aquella conversación con el programa 'Brotes Verdes', el presidente sudamericano repasó algunas de las acciones que debió tomar el Ejecutivo ante la situación de emergencia: "Tuvimos que poner en marcha más de 60 hospitales, multiplicamos dos veces y media la cantidad de camas de terapia intensiva que había en Argentina". Y comparó: "En tu gestión todo eso no existía y tuvimos que hacerlo durante la cuarentena".

Con un tono más polémico, Fernández se refirió a una presunta frase que le habría dicho Macri en un diálogo telefónico de meses atrás: "Que murieran los que tuvieran que morirse". En efecto, el entrevistado insistió en que esa declaración se produjo: "Yo no miento, lo que dije que Macri me dijo, efectivamente me lo dijo. Lo aseguro, lo reafirmo y lo sostengo".

Entre tanto, Argentina acumula más de 917.000 casos confirmados de covid-19, según el reporte oficial del 13 de octubre, habiéndose sumado unos 13.000 nuevos contagios en una sola jornada. Hasta esa fecha, se contabilizaban 24.572 fallecimientos. Por su parte, el Gobierno optó por aplicar una cuarentena a nivel federal desde el 20 de marzo, que con el pasar de los meses se fue flexibilizando según el índice de infecciones en cada jurisdicción.