Maduro confirma que empezaron los ensayos de la vacuna rusa Sputnik V con voluntarios en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este miércoles que ya empezaron las pruebas de la vacuna rusa Sputnik V con los 2.000 voluntarios que participan en el ensayo clínico.

"Ya la vacuna rusa está en Venezuela, ya están empezando las pruebas con 2.000 voluntarios (...) y vienen varias miles de vacunas de China", adelantó el Jefe de Estado durante un reporte transmitido por Venezolana de Televisión.

Maduro estima que, una vez que culmine la fase 3 de la vacuna rusa y se cumplan los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se procederá "a la vacunación masiva" en el país suramericano durante el primer semestre del año que viene.

"Yo he pensado que puede ser en abril y alguna gente me dijo que puede ser antes. Si puede ser antes, mejor", declaró el presidente venezolano, tras detallar que la prioridad para la inmunización serán los trabajadores del sistema nacional de salud, los adultos mayores, los maestros y las personas que "tengan alguna enfermedad o vulnerabilidad".

La semana pasada, el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, informó que el proceso de selección de los voluntarios se haría a través de una página web. Posteriormente, los elegidos pasarían por una serie de evaluaciones físicas para determinar su idoneidad para el ensayo clínico.

Al igual que las autoridades rusas, el Gobierno venezolano estableció como condiciones que los voluntarios sean mayores de 18 años, no padezcan enfermedades respiratorias, no tengan malos hábitos de consumo, den su consentimiento expreso y no tengan tatuajes en el brazo, ya que la pigmentación causa reacciones al contacto con la vacuna.

La fase 3 de ensayos clínicos en Venezuela durará 180 días. Según precisó el Alvarado la semana pasada, Caracas y Moscú poseen un amplio convenio sanitario que permitirá adquirir la Sputnik V, después de que se cumplan los protocolos de seguridad, así como la "transferencia tecnológica y la producción" de la vacuna en el país suramericano.