Mutilan las manos y le sacan un ojo a un adolescente en Jordania por venganza

Un grupo de aproximadamente 10 hombres ha mutilado las manos y le ha sacado un ojo a un adolescente este martes en la ciudad de Zarqa, Jordania. Al parecer, el ataque fue una venganza de un supuesto asesinato cometido por un familiar de la víctima, informa la agencia estatal de prensa.

El hecho fue grabado y las imágenes fueron difundidas en redes sociales hasta que las autoridades prohibieron su circulación debido a las escenas crueles y sensibles. Mientras tanto, este miércoles, el hombre que filmó y compartió el video fue arrestado.

Un castigo severo

Por su parte, el rey del país árabe, Abdullah II, ha ordenado tomar las medidas legales más estrictas contra quienes cometen crímenes que aterrorizan a la sociedad. Asimismo, el ministro de Justicia, Bassam Talhouni, aseguró que se aplicará un severo castigo a los autores del delito.

Los atacantes, que ya se encuentran bajo custodia policial, habrían llevado a Saleh, de 16 años, a una zona apartada de la ciudad para agredirlo brutalmente. Posteriormente, las extremidades cortadas habrían sido enviadas a su madre en bolsas plásticas.

"Reconocí a los delincuentes cuando los vi e intenté escapar pero lograron atraparme y llevarme a una casa en un área abandonada donde me cortaron las manos y me sacaron un ojo. Solo Dios me dio la fuerza para soportar lo que me había pasado", comentó el joven en una entrevista a medios locales, citada por Gulf News.

Por órdenes del rey, el menor fue trasladado al Centro Médico Rey Hussein, alegando que el establecimiento cuenta con todas las instalaciones necesarias para su tratamiento.

Inicialmente el estado de Saleh era crítico. No obstante, el director del hospital que brindó la atención primaria declaró que el menor estaba fuera de peligro.

Respuesta de Unicef

Por su parte, Tanya Chapuisat, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) en Jordania, expresó su "conmoción y tristeza" ante lo sucedido.

A través de un comunicado, Chapuis señaló que la violencia contra los niños es "completamente inaceptable", y describió este fenómeno como una "amenaza que es tan peligrosa para la sociedad como la pandemia de covid-19".