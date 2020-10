Un primer país africano se encamina hacia un 'default' durante la pandemia

Advierte de que no podrá pagar sus 3.000 millones en eurobonos a menos que los acreedores aprueben su solicitud de suspender los pagos durante seis meses.

Zambia podría convertirse en el primer país africano en caer en 'default' durante la pandemia del coronavirus en caso de que los inversores en sus bonos en dólares estadounidenses rechacen su solicitud de suspender temporalmente los pagos.

Los titulares de eurobonos de Zambia, emitidos por valor de 3.000 millones de dólares, votarán la próxima semana sobre la solicitud del país africano de suspender los pagos de intereses durante seis meses. Un grupo central de acreedores ya rechazó la propuesta, lo que llevó a Zambia a advertir este martes de que no podrá pagar a menos que obtenga el alivio.

Si Zambia no logra llegar a un acuerdo con sus acreedores comerciales, incluidos los tenedores de eurobonos, sobre los términos de las moratorias correspondientes, "la República con su espacio fiscal limitado no podrá realizar los pagos y, por lo tanto, no podrá evitar la acumulación de atrasos", afirmó en un comunicado Fredson Yamba, secretario del Tesoro.

La única deuda denominada en moneda extranjera que Zambia seguirá pagando es la de organismos multilaterales, además de la deuda de algunos proyectos prioritarios, agrega el comunicado.

"Dos grandes preocupaciones"

La renuencia de los acreedores a aceptar la suspensión se debe en parte a la preocupación de que no todos los acreedores reciben el mismo trato. Los tenedores de bonos en dólares estadounidenses se han quejado de que Zambia no ha revelado suficiente información sobre los préstamos de China, así como sobre sus planes más amplios para controlar las finanzas públicas.

"Dos grandes preocupaciones que tenemos son la falta de claridad sobre qué alivio de la deuda están obteniendo de otros acreedores y la falta de un marco fiscal a mediano plazo para volver a poner la deuda en un camino sostenible", explicó Kevin Daly, director de inversiones de Aberdeen Standard Investments y poseedor de bonos zambianos. "Creo que tener un diálogo sería más constructivo que emitir comunicados de prensa", agregó el inversor, quien señaló que aún no han recibido suficientes detalles de las autoridades de Zambia para votar sobre el consentimiento.

