Trump asegura que aceptará una transición pacífica de poder en caso de una elección honesta

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha destacado que dejará su cargo sin problemas si pierde en unas elecciones justas, pero ha argumentado que los demócratas fueron los que rechazaron una "transferencia pacífica" después de la campaña de 2016 y trataron de remover su presidencia, según ha destacado Trump a NBC.

"Hablan de la transferencia pacífica, ¿verdad? Espiaron a mi campaña y quedaron atrapados, espiaron fuertemente a mi campaña", ha notado el presidente.

"Intentan remover a un presidente en funciones elegido de forma adecuada, y luego hablan de '¿aceptará una transición pacífica?' y la respuesta es sí, lo haré, pero quiero que sea una elección honesta, y también lo quieren todos los demás", ha subrayado Trump.

El 23 de septiembre el mandatario estadounidense evitó confirmar que, independientemente de los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, el traspaso de poder tras las presidenciales sea pacífico.

Al ser preguntado por un periodista en una rueda de prensa si "se comprometería, aquí y ahora, a una transferencia pacífica del poder después de las elecciones de noviembre", el mandatario no dio una respuesta clara y pasó a criticar la votación por correo. "Tendremos que ver qué pasa. Usted sabe que me he quejado mucho de las papeletas y son un desastre", dijo Trump.

Asimismo, Trump volvió a dudar sobre la seguridad del voto por correo y la legitimidad de las próximas elecciones.