¿Cuánto mide el Halcón Milenario? Un diseñador español compara en video el tamaño de las más emblemáticas naves espaciales de la ciencia ficción

La animación en 3D abarca desde la miniaturizada Serleena de 'Man in Black' hasta el monstruoso Dyson Sphere de 'Star Trek',

El diseñador español Álvaro Gracia Montoya plasmó en un video sus cálculos y comparaciones acerca del tamaño de las naves espaciales que han resultado más emblemáticas en la filmografía de ciencia ficción. 'Star Wars', 'E.T.' y 'Star Trek' son algunas de las obras que analizó.

Publicado en YouTube por Meta Ball Studios y con casi 10 millones de reproducciones hasta el momento, el video toma como referencia algunas naves reales, entre las que se encuentran el SpaceX Dragon, con sus 8,1 metros de alto, y la Estación Espacial Internacional, a la que se presenta con 109 metros de ancho.

Una de las más pequeñas referencias es la nave Serleena, de 'Man in Black', con sus 30 (+/-20) centímetros de altura. Ya con una magnitud sustancial está el TIE Fighter de 'Star Wars', que remonta los 7,5 metros de alto; luego aparece la E.T. Ship, de la película 'E.T.', con sus 24 (+/-5) metros de altura. En cuanto a la longitud, una de las más chicas es el Halcón Milenario, de 'Star Wars', con 34,75 metros.

Así, en los poco más de 12 minutos que dura el video, se van sucediendo imágenes de las diferentes naves y se puede observar cómo van aumentando su tamaño. Por ejemplo, el USCSS Nostromo de 'Alien' alcanza los 334 metros de longitud, tamaño que es casi duplicado por el Enterprise-D de 'Star Trek' con sus 642 metros.

Por último, son mencionadas las más grandes, como el Harvester Mothership de 'Independence Day', con 4.828 kilómetros de diámetro, aunque muy por encima están el Installation 00 de 'Halo', de 127.530 kilómetros y, por último, el Dyson Sphere de 'Star Trek', cuyo diámetro es de 200.000.000 de kilómetros.

Este no es el primer video que difunde Gracia Montoya: en otra producción anterior comparó el tamaño de los asteroides con algunas construcciones icónicas de la Tierra, como la parisina Torre Eiffel.