El déficit presupuestario de EE.UU. se triplica y alcanza un récord de más de 3 billones de dólares en el año fiscal 2020

A un récord de 3,1 billones de dólares en el año fiscal 2020 llegó el déficit presupuestario de EE.UU., según datos del Departamento del Tesoro del país norteamericano, publicados este viernes. La cifra es el triple de lo estimado por la Casa Blanca hace apenas ocho meses, en febrero pasado, informa Bloomberg.

La pérdida en relación con el volumen global de la economía es la mayor en los últimos 75 años, desde la Segunda Guerra Mundial. En lo inmediato, el porcentaje aumentó al 16 % del producto interno bruto (PIB) del segundo trimestre. Un escenario que sobrepasa los efectos de la pasada crisis financiera, cuando esa proporción se acercó al 10 % en 2009.

Debido a la serie de compensaciones promulgadas por el Gobierno para contrarrestar los efectos del coronavirus, el gasto federal aumentó un 47,3 % en el reciente año fiscal, hasta llegar a un total de 6,55 billones de dólares. Los desembolsos cubrieron prestaciones por desempleo y asistencia financiera para pequeñas empresas, entre otras mitigaciones.

Según el reporte, además, los ingresos del Gobierno disminuyeron. De esa manera se profundiza la crisis a pesar de otras medidas emergentes planteadas por la Reserva Federal para mantener bajos los costos de endeudamiento en los próximos años.

Una crisis prevista incluso antes de la pandemia

En este contexto, los expertos consideran que la deuda seguirá aumentando en las próximas tres décadas. Mientras, la perspectiva a largo plazo de la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que la deuda federal puede alcanzar el 195 % del PIB en 2050.

El brote de covid-19 no sería el único responsable. Incluso antes de la pandemia, ya se vaticinaba un gran déficit debido a los recortes de impuestos no financiados, el aumento de los gastos de defensa y otas prioridades nacionales impulsadas por el presidente Donald Trump, reportó The Hill.

Por su parte, el Comité para un Presupuesto Federal Responsable prevé que en 2020 la deuda pública del país norteamericano "aumente drásticamente" hasta el 98 % del PIB nacional (en comparación con el 35 % de 2007, antes de la anterior recesión), rebasando el 100 % en 2021.

"Es difícil creer que ahora debemos el valor de la producción de un año […] Se suponía que no íbamos a cruzar ese umbral en más de una década, pero aquí estamos. La deuda es del tamaño de la economía actual y pronto será mayor que en cualquier otro momento de la historia", precisó la presidenta del Comité, Maya MacGuineas.