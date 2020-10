"¿No tienes miedo?": Afloran detalles de la explosiva entrevista que la princesa Diana dio a la BBC hace 25 años

A punto de cumplirse 25 años de la polémica entrevista de la princesa Diana de Gales con el canal británico BBC, en la que reveló las infidelidades de su marido, el príncipe Carlos, y otros detalles de su vida privada, varias cadenas de televisión han realizado documentales que arrojan luz sobre aquel episodio, informa The Daily Mail.

El primero de los tres documentales fue emitido por Channel 5 el pasado fin de semana, mientras que Channel 4 hará lo propio con el suyo en los próximos días. La fecha de lanzamiento del tercero —a cargo de ITV— aún no se conoce.

La forma en que Lady Di dejó entrar en secreto al Palacio de Kensington a un equipo de filmación de la BBC, al que hizo escandalosas revelaciones dos años antes de perecer en un accidente automovilístico, han sido tema de discusión desde el día de su transmisión, el 20 de noviembre de 1995.

Uno de los misterios que rodean los 60 minutos de conversación entre el entrevistador Martin Bashir y Lady di, es qué pasó con las imágenes que el equipo de 'Panorama' filmó y nunca usó, pues, aparentemente hay 20 minutos de cinta que podrían contener nuevos secretos y revelaciones acerca de la familia real.

Según Steve Hewlett, editor de Panorama, las preguntas de la entrevista no fueron entregadas con anticipación a la princesa, y tampoco se le mostró el resultado antes de que se proyectara.

El equipo de BBC asegura que la Lady Di quería que la gente escuchara sus propias palabras, su propia voz, y que no se trataba de ninguna traición o venganza. "No hay mejor manera de desmantelar una personalidad que aislarla", habría expresado la princesa. En la entrevista, Diana habló de sus asuntos, de sus propias infidelidades e hizo comentarios sobre la reina Isabel II, aunque estos no fueron transmitidos en 'Panorama'.

La princesa había acordado con el canal que daría a conocer al Palacio la existencia de dicho video, antes de su lanzamiento. Fue una semana antes de la transmisión, y todos en el Palacio se mostraron preocupados. "No tenemos idea del contenido", dijo un asistente.

Cuando la entrevista finalmente fue emitida, exactamente el día del 47 cumpleaños del príncipe Carlos, Lady Di se encontraba en una cena de gala en St James's, en el centro de Londres, recuerda Channel 5. La princesa compartía una mesa con la crítica de modas Suzy Menkes, quien entonces le preguntó "¿No tienes miedo de lo que has hecho hoy?" a lo que Diana respondió: "Cuando dices la verdad en la vida, nunca debes tener miedo".