De la pasarela al basurero: descubren que la exmujer de un actor de 'Los vigilantes de la playa' vive en la calle

No se sabía nada del paradero de la exmodelo desde 2018, cuando sus amigos trataron de internarla en un centro de rehabilitación.

Loni Willison, que hace no mucho posaba en las portadas de revistas sobre fitness, camina hora por las calles de Los Ángeles arrastrando un carrito en el que guarda todas sus pertenencias.

Modelo, deportista y exesposa del actor Jeremy Jackson, una de las estrellas de 'Los vigilantes de la playa', Willson fue vista por periodistas de The Sun en una calle de Los Angeles. "No tengo teléfono móvil. Tengo comida y tengo sitio donde dormir", les dijo la mujer, de 37 años. Asimismo, declaró que no habla con su exmarido y rechazó cualquier tipo ayuda.

Nada se sabía de su paradero desde que en octubre de 2018 sus amigos trataron de que ingresara en centro de rehabilitación. En ese momento Loni luchaba contra su adicción a las drogas y al alcohol, arrastraba problemas mentales y ya había vivido en la calle.

En 2012 se casó con Jeremy Jackson, estrella de la popular serie 'Los vigilantes de la playa', con quien se separó tras una serie de disputas. En aquel momento incluso, se habló de que el actor le había atacado en su casa.

En 2016 Loni tuvo un colapso mental y perdió su trabajo de asistenta en un centro médico en Los Ángeles, su apartamento y coche, por lo que acabó en la calle.

Loni pasea ahora por los barrios más caros de la ciudad estadounidense buscando comida en los contenedores de basura. "Tengo dinero. Hay comida en los contenedores y cerca de las tiendas. Hay mucha aquí". Su exmarido, quien tuvo sus propios problemas con adicciones, es actualmente un entrenador y modelo de fitness.